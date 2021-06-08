Барнаульский психолог рассказала, как с помощью кукол узнать свои «слабые места» в воспитании ребенка

Маленькие дети, играя в игрушки, часто раздают им роли, для них все по-взрослому Фото: Анна Перевощикова

Многие родители задаются вопросом, как помочь своему ребенку стать умным, добрым и отзывчивым человеком. По словам барнаульского психолога Виолетты Давыденко, всего лишь понаблюдав за детской игрой в куклы, достаточно понять, каким человеком растет малыш. Кроме того, игрушки помогут родителям увидеть все свои «минусы» и вовремя их скорректировать.

Кукла – как зеркало родителей

Как говорит специалист, маленькие дети, играя в игрушки, часто раздают им роли, для них все по-взрослому. Перенеситесь назад в детство: кукла Кен был папой, Барби – мамой, а маленькая фигурка из киндер-сюрприза – долгожданным малышом. Будучи детьми, мы говорим со своими куклами, придумываем различные ситуации и пытаемся воссоздать реальный быт из семейной жизни, пусть и понарошку.

- Куклы и игрушки – не только для детей, они и для взрослых. Дети через игрушки проигрывают взрослую жизнь, и когда вы наблюдаете за ребенком, как он общается, играет, вы можете увидеть себя. Если вы слишком строги к людям, то ребенок тоже будет строг по отношению к своим игрушкам. Если ребенок проявляет жестокость, то это повод задуматься и изменить ситуацию до того, как в ребенке закрепятся эти отрицательные качества, - рассказывает Виолетта Давыденко.

По словам психолога, если родители видят, что ребенок затрудняется с сюжетом игры, то ему нужно подсказывать, направлять.

- Если ребенок в задумчивости, то говорите: «После завтрака сходите с куклой Машей и помойте посуду, потом погуляйте, а затем ложитесь спать. А пока она будет спать, ты нарисуй ей цветочки, как проснется, понюхает», - говорит эксперт.

Бывают ситуации, когда ребенок вмиг ломает или разбирает куклу. Здесь важно понимать, что именно он сделал: разобрал (для исследования из чего она сделана и т.д.) или намеренно сломал (при этом явно испытывая отрицательные эмоции) – это значит, у него бессознательно проявляется жестокость. Во втором случае с ним нужно поговорить, спросить о его переживаниях, предложить поделиться мыслями.

Дидактическая кукла

Оказывается, что куклы нужны не только детям, но и взрослым. К примеру, дидактическая кукла – отличный помощник в воспитательном процессе.

- Это кукла, которую родители выбирают для себя. Она живет у вас, может говорить с ребенком, рассказывать что-то полезное. Я на днях видела, как маленький мальчик на самокате мчал от мамы, а она за ним бежала и просила прекратить, он не слушался или не просто не слышал, что его зовут. Если у вас произошла подобная ситуация, то вы можете прийти домой и поговорить с ребенком с помощью своей куклы. Достаете её из шкафа и говорите: «Кукла Маша, сегодня произошла ужасная ситуация: мы с сыном гуляли, и он так разбаловался, что не слышал мой голос». А кукла отвечает: «Да ты что, мама, он же умный и хороший мальчик, он же понимает, что вел себя неправильно». Таким образом, вы с ребенком договариваетесь, что впредь ребенок будет вести себя хорошо и слушаться родителей, - продолжила собеседница «Комсомолки».

Кстати, использовать такую куклу можно не только в конфликтных ситуациях. Так, кукла может помочь вам рассказывать ребенку что-то новое, обучать его, процесс будет занимательным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я никому не нужен»: с какими проблемами барнаульские школьники идут к психологам

Специалист рассказал о том, почему дети чувствуют себя одинокими и проявляют агрессию к окружающим (подробнее)