Оперблоку больницы скорой медицинской помощи в Барнауле исполнилось 40 лет

Операции проводят в любое время Фото: Герман Архаров

1 февраля операционному блоку больницы скорой медицинской помощи в Барнауле исполняется 40 лет. Об особенностях работы, а также о сложностях, с которыми приходится сталкиваться рассказали операционные сестры.

Элита среднего медперсонала

У истоков операционного блока БСМП стояла Татьяна Костенко, которая долгие годы была заведующей. По ее словам, раньше операционных сестер катастрофически не хватало, поэтому в свое время (70-ые годы) средний медперсонал даже приходилось обучать, взращивать непосредственно в больнице!

1 февраля 1983 года был создан единый операционный блок. В начале работы в отделении насчитывалось более 80 человек. В основном это были медицинские сестры и санитары.

– Операционные сестры – это элита среднего медицинского персонала. Чтобы стать ей, тогда нужно было какое-то время обязательно отработать на посту, показать себя, потом - в перевязочной, и только потом допускали в операционную. Ведь нередко от работы медсестер зависит исход операции, – отметила Татьяна Костенко.

Эксперт добавила, что операционная сестра – правая рука хирурга, ее работа очень сложна и ответственна, поэтому такие кадры на вес золота. В БСМП многие специалисты трудятся не один десяток лет.

– Операционные должны быть всегда готовы – промыты, прокварцованы, инструменты обработаны, простерилизованы и находиться в сухожаровом шкафу, – объясняет Татьяна Костенко. – Зная, какая будет операция, сестра может подготовить все необходимое в течение пяти минут.

Тысячи операций

В настоящее время в состав отделения входят 14 операционных, 13 перевязочных, 2 абортария, 3 гипсовых, а также центральная стерилизационная. Отделение децентрализовано и находится в каждом корпусе больницы. Всего здесь трудятся 115 человек. Отделением заведует врач-хирург Ирина Комлик.

– Чтобы стать хорошей сестрой операционного блока в наши дни мало закончить медицинское училище, пройти аккредитацию, нужно получить на нашей базе полную профессиональную квалификационную подготовку, – поделилась Ирина Григорьевна. – Знаний должно быть много, операционные сестры должны уметь одинаково хорошо работать с бригадами травматологов сочетанной травмы, травмы кисти, хирургов гинекологов и так далее.

В среднем в приемный покой в сутки поступает от 20 до 50 больных, хирурги проводят от 5 до 25 операций. В неделю выходит свыше 200, а всего за прошлый год в БСМП провели более 14,2 тысяч операций.

Операционные сестры работают круглосуточно. Ночью дежурит от 10 до 12 человек, плюс две перевязочные сестры. Специалистов распределяют в дежурную хирургию, травматологию и другие отделения.

– В течение дня операции не заканчивается. Главная задача – оказать неотложную медицинскую помощь больным, сколько бы их не было – от одного человека до бесконечности. Счет идет на минуты, – резюмировала Ирина Комлик.

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