Актер «9 роты» поставит спектакль «Арина» по первому алтайскому роману

Амаду Мамадаков уже работал в театре. Фото: пресс-службы министерства культуры РА

В Национальном драматическом театре имени Павла Кучияка в Республике Алтай готовится к постановке спектакль «Арина». Режиссером выступит звезда «9 роты» Амаду Мамадаков.

Автором произведения является Лазарь Кокышев. «Арина» - это первый алтайский роман. Он был написан в 1959 году и только спустя почти десять лет его перевели с алтайского языка на русский.

Прототипом главной героини Арины Карышевой стала родная мать писателя и драматурга Арина Саналовна Сабашкина. Через нее автор попытался показать жизнь алтайского народа в маленьком урочище: идут бурные предреволюционные годы, гражданская война на Алтае, становление советской власти. Затем наступает предвоенное время и суровые события Великой Отечественной войны, которая бесспорно оказала влияние на несколько поколений соотечественников и не только.

Встреча режиссера и директора театра. Фото: пресс-службы министерства культуры РА

Кокышев с первых же страниц погружает читателя в ту непростую эпоху, описывает красоты Горного Алтая, быт, обычаи коренного народа. Теперь же передать то настроение и рассказать о жизни Арины попробуют режиссер и труппа Национального драмтеатра. На днях состоялась их встреча.

Как сообщили в министерстве культуры региона, заниматься постановкой будет режиссер, заслуженный артист Республики Алтай Амаду Мамадаков. Широкой публике он известен ролями в фильмах «9 рота» (старший сержант Курбаши Эркенбаев), «Калашников» (караульный в Алта-Ате), «Монгол» (Таргутай), сериал «Солдаты» (рядовой Иван Вакутагин) и т.д. Вместе с министром культуры Алтая Ольгой Антарадоновой и директором драмтеатра Светланой Пешперовой он обсудил ключевые моменты, предложил некоторые варианты, задумки и о том, насколько возможно их реализовать на сцене театра.

– По инициативе главы региона Олега Хорохордина спектакль будет представлен к 90-летнему юбилею Кокышева на алтайском и русском языках в октябре, - сообщают в министерстве культуры.

Отметим, параллельно Амаду продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Только в 2022 году состоялось четыре премьеры с его участием. Опыт в театре у него также есть. За плечами Мамадакова уже три режиссерские работы, в том числе в «Королевские игры» Григория Горина в театре Горно-Алтайска. Кстати, после окончания Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина актер проработал в Национальном драмтеатре один сезон и вот спустя годы продолжает сотрудничество с ним, но теперь в ином статусе.

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