Одни из самых старых экземпляров хранятся в барнаульском клубе-музее коллекционеров Фото: Вера Березовская

После выхода на экран фильма «Чебурашка» в Барнауле начался настоящий чебурашковый бум. На сайтах объявлений появилась множество предложений продажи этой игрушки - пластмассовые, вязаные, плюшевые Чебурашки, как советских времен, так и современного производства. Но одни из самых старых экземпляров хранятся в барнаульском клубе-музее коллекционеров.

Барнаульский клуб-музей коллекционеров Фото: Вера Березовская

Чебурашки по 30 копеек

Эти Чебурашки по своим игрушечным меркам настоящие старички. Некоторым из них уже под 50 лет. На фигурках не указан год выпуска, но работники музея говорят, что таких производили примерно в 70-80-х годах, когда этот персонаж был на пике популярности после выхода мультфильмов про Крокодила Гену и его мохнатого друга. На игрушках указана цена – 30 копеек.

Барнаульский клуб-музей коллекционеров Фото: Вера Березовская

Всего в коллекции 14 ушастиков, большинство из них пластиковые и только два мягких, причем один самодельный. Тогда плюшевые игрушки были в дефиците. Некоторые Чебурашки сохранились в отличном состоянии, но других жизнь потрепала. У одного отпал носик, у другого стерся глаз. Каждый из них когда-то был в семье, но потом их выставили на продажу. Этим 14 ребятам повезло оказаться на уютной полке в музее, а не в мусорном баке.

Барнаульский клуб-музей коллекционеров Фото: Вера Березовская

В коллекции есть также и пять крокодилов Ген. В отличие от Чебурашек они не пользовались такой бешеной популярностью. Администратор музея отмечает, что это большая радость для них, когда люди отдают сразу пару – Чебурашку вместе с Геной.

Барнаульский клуб-музей коллекционеров Фото: Вера Березовская

Барнаульский клуб-музей коллекционеров Фото: Вера Березовская

Возможно, в скором времени на новой волне популярности число Чебурашек в музее увеличится. Одноименный фильм Дмитрия Дьяченко, который вышел на экраны 1 января 2023 года, собрал беспрецедентную сумму – 5 миллиардов рублей. Кинокартина стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката.

Барнаульский клуб-музей коллекционеров Фото: Вера Березовская

Барнаульский клуб-музей коллекционеров Фото: Вера Березовская

Барнаульский клуб-музей коллекционеров Фото: Вера Березовская

Барнаульский клуб-музей коллекционеров Фото: Вера Березовская

Что еще есть в музее

На самом деле, Чебурашки – это лишь мизерная часть коллекции игрушек времен СССР. Здесь есть куклы, машинки, различные животные, солдатики и многое другое. Счет идет на несколько тысяч экземпляров – огромное количество елочных игрушек и статуэток Дедом Морозов со Снегурочками – тех самых, которые ставили под елку в детстве. Есть образцы старой посуды, несколько десятков узорчатых подстаканников, самый старый из которых сохранился с царских времен.

Барнаульский клуб-музей коллекционеров Фото: Вера Березовская

Музей нравится как школьникам, которым интересно окунуться во вселенную старых игрушек, так и взрослым, которые ностальгируют по детству.

Музейный зал находится по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 107.

Барнаульский клуб-музей коллекционеров Фото: Вера Березовская

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