Осколки снарядов, сухой паек, мина «Лепесток»: в Барнауле открылась выставка, посвященная СВО

На выставке представлено стандартное обмундирование Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Люди, защищающие людей. Росгвардия» открылась в Барнауле 27 января. Ее организовали сотрудники ведомства, принимавшие участие в боевых действиях на Донбассе. При содействии музейных работников, бойцы спецподразделения создали небольшую экспозицию, рассказывающую о суровых буднях в зоне СВО.

Выставка организована в первую очередь для того, чтобы показать гражданскому населению с чем сталкиваются бойцы спецподразделениЙ, в каких условиях они несут службу, какие задачи выполняют. Помимо боевых задач, росгвардейцы помогают мирным гражданам на освобожденных территориях, и это тоже отражено в экспозиции.

В выставочном зале расположились предметы специальной экипировки и обмундирования, образцы оружия, бронезащиты и специальных средств. Там можно увидеть и много фотографий из зоны боевых действий, разрушенных зданий. Авторами всех фотографий являются сотрудники Росгвардии. Также на выставке представлены элементы экипировки военнослужащих ВСУ, их медали и литература. Экспозиция небольшая, но принести на выставку многие вещи невозможно, потому что они засекречены.

На открытии присутствовал действующий офицер спецподразделения Росгвардии, он подробно рассказал о каждом экспонате, провел экскурсию, в том числе и для главы города, Вячеслава Франка.

На выставке представлено стандартное обмундирование Фото: Олег УКЛАДОВ

На выставке представлено стандартное обмундирование Фото: Олег УКЛАДОВ

Обмундирование представлено на выставке стандартное: зимнее, летнее и маскировочный костюм. Его доработал сам военный, которому он принадлежал, для лучшей маскировки.

Незаменимый элемент экипировки – саперная лопатка Фото: Олег УКЛАДОВ

Незаменимый элемент экипировки – саперная лопатка. Именно она спасает много жизней, позволяя быстро сделать укрытие.

Макет блиндажа, где несет службу сотрудник Росгвардии Фото: Олег УКЛАДОВ

Макет блиндажа, где несет службу сотрудник Росгвардии. Блиндаж скрыт от вражеских глаз маскировочной сеткой. Земляной вал обкладывается ящиками с песком, мешками и подручными средствами. Для ночевки в блиндаже росгвардейцам выдают теплые спальные мешки и карематы.

Каждому военнослужащему выдается сухой паек Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждому военнослужащему выдается сухой паек. Есть наборы на три дня и на день. Внутри наборов разнообразные продукты, и в целом их хватает для сбалансированного питания. Участники СВО довольны питанием, никто ни разу не жаловался. Помимо пайка в набор входит сухое горючее и обеззараживающие таблетки.

В полевых условиях иногда приходиться хитрить. Например, чтобы не отмывать котелок, спецназовцы приспособились накладывают еду либо в полиэтиленовые мешки, либо в бахилы – так ничего не приходится мыть. И котелок чистый, и боец не голодный.

Автомат Калашникова – основной вид автоматического оружия бойцов спецподразделения Фото: Олег УКЛАДОВ

Автомат Калашникова – основной вид автоматического оружия бойцов спецподразделения.

Письма детей, которые отправляли для военных Фото: Олег УКЛАДОВ

Письма детей, которые отправляли для военных вместе с гуманитарной помощью. Каждое из них было прочитано. Эти письма побывали в зоне боевых действий, и военные привезли их обратно на родину. Некоторые принадлежат детям Луганской области.

Офицер рассказывает, что дети в зоне боевых действий очень часто подходят к военным, интересуются техникой.

Экипировка военнослужащего ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Экипировка военнослужащего ВСУ – бронежилет, воротник, дозиметр для измерения радиации и пр.

Мины «Лепесток» Фото: Олег УКЛАДОВ

Мины «Лепесток» используются военными ВСУ. В зависимости от времени года имеют разные цвета.

- Это крайне опасный вид вооружения, потому что повреждения наносятся конечностям человека, - пояснил сотрудник Росгвардии.

Замаскированные взрывные устройства Фото: Олег УКЛАДОВ

Замаскированные взрывные устройства, размещаемые ВСУ.

Осколки снаряда из жилого дома Фото: Олег УКЛАДОВ

Осколки снарядов из жилого дома.

Выставка продлится до 26 февраля. Находится она по адресу ул. Л. Толстого, 24, музей «Город». Вход бесплатный. Ограничение по возрасту 12+

Выставка СВО Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка СВО Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка СВО Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка СВО Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка СВО Фото: Олег УКЛАДОВ

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