«Год будет насыщен переменами»: алтайский астролог дала прогноз на год Черного Водяного Тигра

Как истинный хищник, Тигр символизирует жизненную и физическую силу / Олег Петров

Наступающий 2022 год пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Барнаульский астролог Вера Топчеева рассказала, что ждет нас в наступающем году.

О рожденных в год Тигра

Рожденные в год Тигра, обладают некоторой величественностью, силой духа, остроумием и живостью, природа одарила их настойчивостью, активностью и твердостью характера, что помогает им быть лидерами на протяжении всей жизни и добиваться поставленных целей.

Успех обеспечен активным

Как истинный хищник, Тигр символизирует жизненную и физическую силу, смелость, быстроту реакций и внутреннюю мощь, завораживая своей грацией и вызывая вполне заслуженное уважение.

- А еще Тигр является символом власти. Поэтому хозяин года будет благоволить в достижении целей амбициозным, активным, отважным в вопросах самовыражения и не боящимся погрузиться в работу людям, - рассказывает Вера Топчеева. - Он поможет достичь большого успеха и занять достойное место в обществе тем, кто проявляет смекалку, придерживается стратегических планов и готов к броску в подходящий момент.

Семья – в приоритете

Тигры живут небольшими семействами и что примечательно, отношения тигров из одной семьи всегда дружелюбны, они готовы постоять за себя и свой прайд. Так и атмосфера года способствует созданию крепких семей, с хозяином во главе, способным защитить от всего плохого своих близких и проявить благородство души по отношению к ним.

Обострится интуиция

Водная стихия наступающего года наделяет экстрасенсорными способностями, обостряет интуицию и глубокую связь с природой, приоткрываются тайные завесы, просыпаются дремлющие таланты, проявляются творческие способности. Посему год насыщен переменами во всех сферах жизни и чтобы они оказались к лучшему, следует направить трансформацию в нужно русло, смело действуя в выбранном направлении, оттачивая своё мастерство и совершенствуя навыки, покоряя вершины целей и достигая побед.

В чем встречать год тигра

Встречать 2022 год предпочтительнее в элегантных нарядах из натуральных приятных тканей и спокойных тонов, благосклонно принимая подарки друзей и хозяина года с чувством собственного достоинства, дружелюбия и тепла, так вы приманите в свою жизнь богатство и благополучие. В сервировке стола и в интерьерном декоре используйте текстиль, шерсть, войлок, дерево, фарфор и главным украшением фигурку Тигра. В меню основные блюда мясные, как и подобает хищнику, ещё лучше запеченный кусок или рубленное мясо, в дополнение хороши овощи и зелень, пряности и специи.