Самая большая тюрьма для пожизненно осужденных находится в Соль-Илецке. Фото - пресс-служба УФСИН

«Черный дельфин» в Соль-Илецке - пожалуй, одна из самых жутких колоний в России на данный момент. Жутких в том плане, что здесь отбывают наказание маньяки, террористы, серийные убийцы, самые страшные насильники и даже людоеды… Сейчас в «Черном дельфине» находятся 619 заключенных. По данным источника «КП-Барнаул», из такого большого числа осужденных – всего один из нашего региона.

Зверские преступления

Данные преступников не разглашают, ссылаясь на закон о персональных данных. Однако имя одного из узников «Черного дельфина», который был родом из Алтайского края, долгое время было на слуху. Это алтайский каннибал Александр Маслич. За свои преступления он даже значится в циклопедии в списке самых главных серийных убийц СССР и России. Маслич убил четырех человек, среди которых были и его сокамерники. У маньяка была своя идеология – хотел наказывать преступников. Но убийствами «зачистка» не заканчивалась, Маслич еще и пытался прикинуться каннибалом – пробовал кусочки плоти убитых. За зверские преступления убийцу приговорили к смертной казни, но он попал под мораторий 1997 года, поэтому приговор заменили на пожизненное заключение в «Черном дельфине». В 2015 году Александр Маслич скончался, причина смерти неизвестна.

Был и еще один узник из наших краев, точнее сказать, из наших, алтайских колоний – это Владимир Криштопа, который изнасиловал и убил двух женщин, подчиняясь голосам в своей голове. Изначально его тоже приговаривали к смерти, год он находился в «Черном дельфине». Именно благодаря Криштопе колония получила свое легендарное название. Как рассказывал Владимир Криштопа в интервью корреспонденту «Комсомолки» незадолго до своего освобождения, он вместе с сокамерниками в соль-илецкой колонии создал фигуру дельфина из папье-маше и покрасил в черный цвет, так как другой краски не было. Идея понравилась начальству учреждения, поэтому вскоре там изготовили полноценную статую черного дельфина. Но в камере смертников Владимир пробыл относительно недолго. После введения моратория он попал в список «счастливчиков», которым казнь заменили на 25 лет. Отбывал наказание Криштопа уже в Рубцовске, в исправительной колонии особого режима №9, а в 2020 году он вышел на свободу.

Жизнь за решеткой

Как пишет «КП-Оренбург», за стены самой страшной российской колонии новенькие прибывают нечасто. С начала этого года, к примеру, привезли всего лишь 15 заключенных.

В камерах для приговоренных к пожизненному сроку живут от одного до четырех человек. Соседей подбирают в зависимости от совершенных ими преступлений. График в колонии, действительно, жесткий: осужденный должен проснуться и заправить нары в шесть утра, после чего вплоть до отбоя не может ни садиться, ни ложиться на них. Освобожденным от труда приходится весь день ходить по камере, как исключение - можно присесть за стол, чтобы почитать. Кстати, работают здесь практически все осужденные, кроме инвалидов, пенсионеров, а также те, кто только прибыл в учреждение или находится в штрафном изоляторе.

Два раза в неделю осужденные имеют право на душ и полуторачасовые прогулки, которые проходят в камерах на верхних этажах барака. Если поднять голову вверх, то можно увидеть решетку, конвой и крышу, но не небо…

На двери каждой из камер есть фото осуждённых, которые там содержатся, с подобным описанием совершенных преступлений. От прочитанного бросает в дрожь – убил пятерых, расчленил, съел… В числе тех, кто до сих пор отбывает наказание в «Черном дельфине» - Владимир Муханкин, который называет себя учеником Чикатило, «тольятинский потрошитель» Олег Рыльков, который изнасиловал 37 маленьких девочек, убил троих детей и одну женщину, угостивший соседей человечиной под видом сайгачьего мяса Владимир Николаев и другие.

Если закрыть глаза на то, какие преступники заключены в «Черном дельфине», то с виду и не скажешь, что это тюрьма. В помещениях исключительно чистота и порядок.

Что касается отношения к заключенным, то журналисты оценили атмосферу как демократичную. По их словам, никакого гнета или психологического давления там нет, и даже позу «ку» при передвижении заключенных отменили.

- «Черный дельфин» всегда называли самой страшной тюрьмой в России. Однако сегодня страшной ее можно назвать исключительно в связи со специализированным контингентом, который здесь содержится. Преступления осужденные к ПЛС совершили, действительно, жуткие. В остальном же местами колония напоминает санаторий, только с решетками и колючей проволокой, - добавили корреспонденты «Комсомолки».

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