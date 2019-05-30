«Во мне больше нет зла»: убивавший и насиловавший женщин маньяк выходит на свободу

Насильник и убийца Владимир Криштопа выходит на свободу в 2020 году. Почти четверть века назад он изнасиловал и убил двух женщин, подчиняясь голосам в своей голове. Сейчас он находится в Рубцовске, в исправительной колонии особого режима №9.

Ростовский маньяк

Все преступления были совершены Криштопом в Ростове-на-Дону в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из-за того, что своими жертвами он выбирал женщин, журналисты прозвали его последователем Чикатило. На суде он говорил, что будто подчинялся командам дьявола.

- В трезвом состоянии у меня была абсолютно нормальная жизнь, стоило выпить, и я становился другим человеком. Ничего не соображал, не понимал, не помнил. Большая часть того, что описано в моем деле, что я совершил – это мой совместный вымысел со следователем. Потом часть преступлений я вспомнил, - рассказал Криштопа.

В 1995 году мужчина убил двух женщин. Как следует из материалов дела, он шел за ними до самой квартиры, после чего избивал и насиловал. Его задержали при нападении на третью жертву – он набросился на нее в лифте и выволок на лестничную площадку. Женщине повезло, на шум не закрывавшегося лифта вышел сосед, который увидел между дверными створками женский тапочек и кровь на полу кабины.

Мужчина прошел по кровавой дорожке и следам волочения на лестничную площадку, где увидел обнаженную женщину и Криштопу без рубашки и в спущенных до колен белых брюках. Застигнутый врасплох насильник стал убегать по лестнице вниз, но в итоге его задержала милиция.

Заключенный занимается музыкойФото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Внутренние демоны

За преступления суд приговорил Криштопу к расстрелу, но того словно сам черт уберег от смерти. Суд огласил приговор в 96-м году, а через год на смертную казнь был объявлен мораторий. Смерть заменили 25 годами тюрьмы. В 2020 году этот срок истекает. Осужденный уверяет, что смог победить своих внутренних демонов.

- Я одно время увлекался и практиковал учение Кастанеды. Больше к этому не возвращаюсь, потому что это с точки зрения православия это страшные вещи, которые влияют на душу. Есть практика перепросмотра. Это определенное дыхание, действия, которые помогают пережить заново некоторые события своей жизни, но уже с тем отношением, которые есть на сегодняшний день. Я вспомнил практически всю свою жизнь и обнаружил корень, откуда в моей жизни все пошло не в правильную сторону. Это вещи, которые я не могу озвучить вообще, только батюшке на исповеди. Но я нашел этот корень и вырвал. Несколько лет назад я принял обед трезвления. Он запрещает пить, сквернословить. У меня сейчас нет никаких демонов, - уверяет Криштопа.

По словам заключенного, первое, что он хочет сделать – увидеть свою пожилую маму и провести с ней последние годы ее жизни. Он говорит, что так и не смог себя простить за то, что сделал, за боль, которую причинил.

«Это не мой мир»

Если не знать, что Криштопа убийца, сразу и не догадаешься, что кроется за открытой улыбкой, мягким взглядом и правильной речью образованного человека. Лишь в редкие мгновения, утратив ненадолго контроль, его глаза вспыхивают темнотой. В какой-то мере Криштопа производит впечатление доброжелательного до поры до времени удава.

Кстати, в тюрьме он поет в музыкальном коллективе, играет на гитаре, читает, в последние годы ударился в религию. Но на вопросы о совершенных преступлениях отвечать не хочет – говорит, это в прошлом.

- Я не смог приспособиться к заключению, привыкнуть, я человек абсолютно другого мира. Кто-то наоборот стремится вернуться в колонию. Здесь на самом деле просто, следуй правилам и все у тебя будет в порядке, но это не моя жизнь, - признается заключенный.

Тюрьма исправит?

Согласно приведенному в приговоре заключению экспертов, Криштопа из-за серии травм головы страдал органической психопатией неустойчивого типа. Все это осложнялось алкоголизмом. Сложно поверить, что тюрьма может исправить преступника. Как правило, из колонии они выходят еще более жестокими.

Вместе с тем, Криштопа совершал свои преступления в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, если не будет этого катализатора, то его внутренние демоны так и останутся на привязи.

- Я сейчас абсолютно другой человек. Никогда не буду пить, ничто и никогда меня на это не спровоцирует. И я никогда не совершу ничего такого, что вернет меня в тюрьму. Я хочу тихой, спокойной жизни. Найти работу, если посчастливится, создать семью, - поклялся Криштопа.

Комментарий специалиста

«Многое зависит от того, в какие условия он попадет»

Юлия Лыжникова, психолог:

- Однозначно говорить о том, повторит ли человек преступление или нет – нельзя. Если речь идет об обычном человеке, то перевоспитание возможно. Кто такие маньяки? Это люди, одержимые определенной манией, как правило, она выливается в насилие. В большинстве таких случаев можно говорить о том, что имеет место психическая патология. Тогда это узкомедицинский вопрос. Давать оценку состояния «нормы» пациента должен специалист после детального исследования. Теоретически люди, которых называют маньяками, могут вернуться к состоянию обычного человека. Во многом это зависит от лечения, мотивации и окружения, в котором они находятся.

Досье КП

Криштопа Владимир Васильевич

Дата рождения: 6 апреля 1973

Гражданство: украинское

Количество жертв: два

Количество выживших – один человек

Мотив: сексуальный

Наказание: смертная казнь с заменой на 25 лет лишения свободы

Хроника преступлений

Первое нападение - 17 июня 1995 года на лестничной площадке в Ростове-на-Дону. Он изнасиловал и забил до смерти женщину.

Второе нападение – 21 июля 1995 года по тому же сценарию.

Третье нападение – 3 августа. Жертва выжила, Криштопу арестовали.