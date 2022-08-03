Выставка «Совет да любовь» в барнаульском музее «Город» Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском музее «Город» работает выставка «Совет да любовь», на которой можно увидеть атрибуты советской свадьбы. Среди экспонатов – платья и костюмы молодоженов и свидетелей, украшения, косметика, посуда, пригласительные открытки, фото счастливых пар. А еще нижнее белье, которое советские невесты надевали для первой брачной ночи.

Выставка «Совет да любовь» в барнаульском музее «Город» Фото: Олег УКЛАДОВ

В частности привлекает внимание нежно-розовая комбинация. В СССР такая вещь была очень популярна – ее надевали и под платья, и под юбки с блузками. На повседневку шли простые модели, а для особого случая подбирали с кружевами по низу и в области лифа.

Выставка «Совет да любовь» в барнаульском музее «Город» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лифчики раньше были без эффекта «пуш-ап». Кстати, женщины, не обладающие пышными формами, иногда подкладывали в них вату! На выставке представлен нарядный нежно-голубой бюстгальтер с вышивкой и с застежкой спереди. Вместо привычных нам крючков – четыре пуговицы.

Выставка «Совет да любовь» в барнаульском музее «Город» Фото: Олег УКЛАДОВ

Также под свадебное платье надевали пикантные комплекты, состоящие из лифа и корсета. В экспозиции можно увидеть один из таких. Не бежевом корсете – зажимы для чулков, а спереди – кружевной треугольник.

Выставка «Совет да любовь» в барнаульском музее «Город» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Совет да любовь» в барнаульском музее «Город» Фото: Олег УКЛАДОВ

Что касается свадебных нарядов, то в основном невесты предпочитали белые платья в пол (часто с рюшами) и с длинной фатой. Иногда надевали платья по колено (розового, голубого, бежевого, светло-серого цвета и так далее) с фатой до пояса. И никаких декольте и разрезов до бедра! Невеста излучала скромность и целомудрие.

Выставка «Совет да любовь» в барнаульском музее «Город» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Совет да любовь» в барнаульском музее «Город» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выбор обуви в советские времена был невелик. Невеста могла надеть, например, массивные босоножки на толстом каблуке или коричневые лакированные туфли, мало подходящие для свадебной церемонии.

Выставка «Совет да любовь» в барнаульском музее «Город» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Совет да любовь» в барнаульском музее «Город» Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Совет да любовь» в барнаульском музее «Город» Фото: Олег УКЛАДОВ

Что касается украшений и аксессуаров, то зачастую невесты надевали бусы, броши, часы, а также элегантные гипюровые перчатки. Очень популярен был жемчуг: на выставке можно увидеть шикарное жемчужное ожерелье с нитями в два ряда.

В музее отметили, что все экспонаты - личные вещи около 20 барнаульских семей. Жители города по собственному желанию приносили на выставку сокровенные предметы. Посмотреть на них можно до 28 августа. Адрес музея: ул. Льва Толстого, 24 (2 этаж). Часы работы: с 10:00 до 18:00 (понедельник и вторник выходные дни).

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