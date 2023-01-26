Шоу продолжается: жители барнаульского поселка не смогли добиться запрета громких вечеринок в «Планете Q»

Истцы через суд пытались добиться запрета на проведение развлекательных мероприятий Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в Центральном районном суде Барнаула рассмотрели дело о шумных концертах «Планеты Q». Жители поселка Борзовая Заимка неоднократно жаловались на комплекс и их вечеринки, которые порой не прекращались до самого утра.

Как рассказал «Комсомолке» юрист, представитель истцов Андрей Сандаковский, местные жители через суд пытались добиться запрета на проведение развлекательных мероприятий в ночное время с 22:00 до 08:00. С 2019 года, как только наступает лето, на комплексе устраивают вечеринки с размахом. К примеру, в июне прошлого года «Паркинг 2022» не давал спать практически всему поселку. Местные жители обращались в различные инстанции, но даже многочисленные штрафы не усмирили владельцев комплекса.

- Были неоднократные измерения уровня шума, которые подтверждали нарушение. Но суд не встал на нашу сторону, просто сказал им (представителям «Планеты Q», прим. ред.) чтобы не нарушали закон. Это было последнее заседание, приговор пока огласили устно, через пять дней будет текст, в котором суд должен объяснить свое решение, - отметил юрист.

Решение суда, мягко говоря, удивило жителей поселка, ведь факт нарушений был доказан, к тому же, со слов юриста, представители комплекса и не отрицали своей вины. После того, как истцы ознакомятся с текстом судебного решения, будет приниматься решение об обжаловании приговора.

К слову, комплекс уже готовится к летнему сезону. В соцсетях «Планеты Q» уже разместили анонсы выступления таких известных музыкантов, как GAYAZOV$ BROTHER$, Вирус, Света и Фактор-2.

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