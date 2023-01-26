ДТП с тремя авто на Чуйском тракте в Алтайском крае 25 января 2023. Фото: прокуратура Алтайского края

25 января около 18.30 на Чуйском тракте в Красногорском районе произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель 1980 года рождения на автомобиле Hyundai Getz ехал со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска и вылетел на встречную полосу.

- На 422 километра тракта он допустил столкновение со встречным автомобилем Honda Accord, которым управлял водитель 1989 года рождения. От удара Hyundai отбросило на автомобиль Ford Focus (им управлял водитель 1995 года рождения), который двигался за Honda в попутном направлении, - рассказали в полиции.

В результате на месте ДТП до приезда скорой помощи скончались водитель Hyundai и два его пассажира. Водитель Honda и его пассажиры получили повреждения и были госпитализированы в центральную городскую больницу Горно-Алтайска.

ДТП с тремя авто на Чуйском тракте в Алтайском крае 25 января 2023. Фото: прокуратура Алтайского края

Сотрудники Госавтоинспекции организовали эвакуацию других участников аварии попутным транспортом, а также вызвали техпомощь для эвакуации автомобилей.

- Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян дал поручение обеспечить безопасность дорожного движения на аварийном участке, оказать необходимую помощь пострадавшим, а также поставил на контроль возбуждение и расследование уголовного дела по факту ДТП, - отметили в управлении.

На место происшествия выезжал также прокурор Красногорского района Андрей Грибанов, сообщили в прокуратуре края. По поручению прокурора региона Антона Германа там организована проверка, во время которой оценят вопросы безопасности движения.

ДТП с тремя авто на Чуйском тракте в Алтайском крае 25 января 2023. Фото: прокуратура Алтайского края

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