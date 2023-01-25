Даже не понял, что сбил человека: на Алтае будут судить водителя, который задавил пятилетнего мальчика и уехал

Мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Змеиногорском районе Алтайского края будут судить местного 64-летнего жителя, который сбил пятилетнего мальчика и уехал. Ребенок позднее скончался от полученных травм. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, дело направлено в суд.

Трагедия произошла в селе Таловка 13 июня 2022 года. Во время предварительного следствия было установлено, что пьяный автомобилист ехал на своей машине марки Derways CC 6461 и увидел пятилетнего мальчика, который двигался на велосипеде в попутном направлении. Заметив ребенка, мужчина не снизил скорость движения и не выбрал необходимый боковой интервал, в результате чего сбил малыша. После ДТП водитель скрылся с места аварии, не вызвал полицию и бригаду скорой медицинской помощи, а также не оказал первую помощь пострадавшему.

Как рассказала «Комсомолке» помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова, в момент аварии автомобиль ехал по дороге в населенном пункте с превышенной скоростью - 70 км в час. Перед аварией мужчина отвлекся, из-за чего и не справился с управлением, но не сразу понял, что сбил человека, и поехал дальше. После аварии ребенка госпитализировали в районную больницу, но было слишком поздно – от тяжелых травм он скончался.

- Изначально он написал явку с повинной, в которой сознался, что сел за руль в нетрезвом состоянии, - подчеркнула Ольга Чеснокова.

Впоследствии обвиняемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-ой статьей Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого.

Мужчине вменяют «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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