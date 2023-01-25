«Злые волкодавчики»: жительница Барнаула пожаловалась на агрессивную стаю собак

Собак встречали в разных районах Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители проводят проверку после сообщений о стае бездомных собак в одном из дворов Барнаула. Об агрессивных животных жители краевой столицы рассказывали и раньше, пишет СУ СК по Алтайскому краю.

Накануне в соцсетях правоохранителям написала представитель домкома многоквартирного жилого дома на улице Смирнова.

– Я обратилась из-за наличия в нашем дворе стаи бездомных собак, довольно огромных, – отметила горожанка. – Такие, знаете волкодавчики злые. Бывает до пяти-шести особи, а бывает и две собаки бегают.

Жительница Барнаула говорит, что когда люди выходят из дома во двор, то часто видят стаю. По словам горожанки, собаки довольно агрессивные, нападают без причины.

– Люди к ним абсолютно не лезут, а они почему-то бегут и кидаются, – пояснила женщина.

Следователи СК вместе с жительницей дома выехали на осмотр места происшествия. Там они, действительно, заметили бездомных животных. По информации СК, с такой проблемой столкнулись не только жители дома на улице Смирнова.

– Только в Барнауле следователями проводятся несколько процессуальных проверок по факту халатности должностных лиц, в чьи обязанности входит регулирование вопросов бесконтрольного пребывания безнадзорных животных в местах проживания людей, – подчеркнули в ведомстве.

К ситуации с агрессивными собаками подключились и представители прокуратуры Алтайского края.

– Прокурорами районов города в суды предъявлено 5 исковых заявлений в интересах граждан о взыскании компенсации морального вреда, причиненного нападением безнадзорных животных, – отметила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

Кроме того, чтобы решить проблему, обсуждают вопрос о принятии локальных актов, которые запретят работников школ и детских садов подкармливать бездомных животных вблизи образовательных учреждений.

Добавим, что проблема бездомных животных актуальна не только для нашего региона. В соседней Республике Алтай по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудили дело о халатности по публикациям о многочисленных нападениях безнадзорных собак на людей.

По предварительным данным СУ СК по Республике Алтай, в регионе зарегистрировали много случаев нападения собак, в том числе на детей. Пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести.

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