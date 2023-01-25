Большой турнир на маленьких ракетках проходит в Барнауле

Чемпионат Сибири по настольному теннису Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 24 января, в Барнауле стартовал большой турнир по настольному теннису – чемпионат Сибири.

Турнир проходит на большой арене спортивного комплекса «Победа». В эти дни там соревнуются мужчины и женщины, а сильнейших определяют как в индивидуальных «дуэлях», так и среди команд.

Чемпионат Сибири по настольному теннису Фото: Олег УКЛАДОВ

Среди участников спортсмены из Республики Алтай, Тыва и Хакасия, из Новосибирской, Томской, Иркутской и Кемеровской областей, а также гости из Красноярского края. В общей сложности около 180 человек.

В первый день турнира были разыграны награды в командном первенстве. Главной встречей стал матч между сборными Алтайского края и Республикой Хакасия. В итоге в мужском противостоянии сильнее оказались хозяева площадки, а вот у женщин – гостьи.

Чемпионат Сибири по настольному теннису Фото: Олег УКЛАДОВ

– Верно подмечено, что первый матч в финале очень много значит. И когда Артём Панченко одержал заслуженную победу над действующим чемпионом Сибири Андреем Семеновым, я, если честно, перестал сомневаться в общем успехе. Поздравляю ребят с победой, будем готовиться к участию в чемпионате России, который пройдет в начале марта в Оренбурге. К сожалению, по итогам женского финала нам путевка на чемпионат страны не досталась, но Хакасия по делу оказалась сегодня сильнее, - прокомментировал «Алтайскому спорту» выступление нашей команды старший тренер сборной Степан Багиян.

Отметим, на чемпионате СФО будет разыграно еще пять комплектов наград: в одиночных, парных и смешанном парном разрядах.

Чемпионат Сибири по настольному теннису Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Сибири по настольному теннису Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Сибири по настольному теннису Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Сибири по настольному теннису Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Сибири по настольному теннису Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Сибири по настольному теннису Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Сибири по настольному теннису Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Сибири по настольному теннису Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Сибири по настольному теннису Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Сибири по настольному теннису Фото: Олег УКЛАДОВ

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