«Раньше я была полной и очень стеснялась этого»: наставники проекта «Сибирская трансформация» рассказали свои истории преображения

21 января стартует новый сезон проекта Фото: Олег УКЛАДОВ

21 января в Барнауле стартует 11-й сезон самого громкого преображающего проекта «Сибирская трансформация», аналогов которому нет в России. Его участники готовятся сбросить лишние килограммы и поразить всех рельефом. В истории проекта есть случаи, когда люди худели на 20 и даже 30 кг, а потом и вовсе уходили в профессиональный спорт!

Новые категории

Накануне старта нового сезона в эфире радио «КП-Барнаул» (106,8 FM) побывали организатор проекта, вице-чемпион мира по бодибилдингу Александр Барбашин, а также наставники «Сибирской трансформации» - Илья Мукин, Алена Подкопаева, Алина Петлица, Марина Гребенкина и Денис Стрюков.

– Проект начинался с того, что в корне изменилась концепция. Мы начали работать с обычными людьми, активными пользователями тренажерного зала. С теми, кто хочет похудеть или набрать массу. Мы были сильно удивлены, что, не имея на тот момент четкой концепции, к нам пришло очень много народу. Там было около ста человек, - вспоминает Александр Барбашин.

Участвовать в проекте может любой человек, не имеющий медицинских противопоказаний. Категории разбиты по нескольким критериям: возрастные, спортивные и обычные, мамочки в декрете. Однако на этом организаторы не намерены останавливаться, и, пользуясь случаем, озвучили свежую идею:

– Если в какой-то из обычных категорий будет возможность разделить участников по весу до 100 кг и свыше 100, то это будет максимально по-честному, - уверен Александр. – Я думаю, в новый сезон мы наберем нужное количество участников. Понимаете, порой люди с большим весом стесняются приходить в проект и выходить на сцену, а ведь сцена является мощнейшим стимулом. Все-таки есть разница, когда ты 90 кг, а когда 130. Поэтому очень хочется сделать категорию свыше 100 кг.

«Сибирская трансформация» Фото: Олег УКЛАДОВ

С особым трепетом организаторы ждут прихода участников в категорию «мамочки в декрете». Тренеры заранее успокаивают: измениться может каждая. В проект приходят и те женщины, у которых дети еще на грудном вскармливании, а соответственно, жесткие диеты им противопоказаны, и те, кто уже закончил кормить малышей:

– На моем опыте они худели и на 7, и на 10, и на 12 кг. Вы просто приходите, выполняете наши рекомендации и худеете, - говорит наставник проекта Марина Гребенкина.

«Сибирская трансформация» Фото: Олег УКЛАДОВ

Сама она тоже прошла период восстановления после родов, причем два раза и сейчас находится в прекрасной форме и даже выступает на профессиональных соревнованиях.

Личный пример заразителен

Другой наставник «Сибирской трансформации» Алена Подкопаева тоже на личном примере доказала, что человек способен на многое. Она легко может развеять миф, что с возрастом замедляется метаболизм, а силы и ловкость остаются в прошлом. Пару лет назад, когда ей было 42 года, Алена без перерыва сделала 500 берпи. Пока что никто из всей сети тренажерных залов «ST gym» ее достижение не повторил!

- Я с детства была активным ребенком. Чем только не занималась. А когда закончила школу, «подсела» на домашние тренировки: каждый день вставала в 5 утра и полтора часа занималась. Поэтому я всегда была в форме, - рассказывает Алена. – В 2002 году я решила пойти в зал. Меня это сразу захлестнуло, и первый результат я увидела уже через месяц. Люди в окружении сразу стали спрашивать, где я занимаюсь.

Спустя некоторое время увлечение стало профессией – Подкопаева оставила свою работу в детском саду и окончательно «прописалась» в тренажерном зале, а потом с подачи все того же Александра Барбашина начала принимать участие в соревнованиях.

И таких примеров огромное количество. Среди теперь уже нынешних наставников проекта есть и те, кто начинал свой путь в спорте именно с него.

Наставники проекта приглашают в свои команды Фото: Роман КОЛОКОЛОВ

Одна команда – одна семья

«Сибирская трансформация» Фото: Олег УКЛАДОВ

– Предыдущий, юбилейный сезон получился на самом деле очень интересным конкретно для меня. В моей команде собрались люди, которых нужно было только объединить и они сами потихоньку начали что-то делать, – рассказывает тренер Илья Мукин. – Мы проводили zoomы, встречи, а по итогу получилась большая семья «Сибирской трансформации». Участники постоянно друг друга поддерживали.

Как раз среди его подопечных есть ребята, которые уже в процессе подготовки отучились на тренеров и пришли в зал в качестве дипломированных специалистов и их даже приняли в команду наставников «Сибирской трансформации».

- Раньше я очень стеснялась, что я полная, я весила 70 кг (сейчас 54), очень боялась прийти в тренажерный зал. Так что я начала с бега. Бегала каждый день по 10 километров по лесу. Перепробовала разнообразные диеты, и сидела 40 дней на соках и чего вообще не делала! – вспоминает Алина Петлица.

«Сибирская трансформация» Фото: Олег УКЛАДОВ

Она уже дважды участвовала в «Сибирской трансформации» и дважды становилась абсолютной победительницей, и пока шел 10-й сезон, Алина получила диплом тренера. Кроме того, любовью к гантелям она увлекла и свою маму, которая также записалась в проект.

«Сибирская трансформация» Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я тоже был обычным посетителем зала, который просто ходил и занимался для себя. Я не ставил никаких конкретных целей до того момента, пока не узнал о проекте «Сибирская трансформация», - добавляет действующий наставник проекта Денис Стрюков. – Мне рассказали, что есть такая категория, как «пляжный бодибилдинг». Там требуется показать кубики пресса. Я сначала не поверил, что такое возможно: ни у кого в зале их не видел, а у себя тем более. Вот так я оказался в проекте. Тогда моим наставником тоже был Илья Мукин.

«Сибирская трансформация» Фото: Олег УКЛАДОВ

Денис тоже с энтузиазмом увлекся бодибилдингом, отучился на тренера и теперь других учит быть здоровыми и подтянутыми. Окончательно ушел с прежней работы на железной дороге, о чем совершенно не жалеет и приглашает участников присоединиться к своей команде в 11-м сезоне проекта «Сибирская трансформация».

Собрание и знакомство с будущими наставниками состоится уже завтра, 21 января. Желающих преобразиться и изменить образ жизни ждут по адресу: в г. Барнаул, пр. Ленина 66, Концертный зал АГИК. Начало в 15.00.

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