По-прежнему обязательны к сдаче только два предмета Фото: Олег УКЛАДОВ

У барнаульских школьников остается совсем немного времени, чтобы подать заявление на участие в ЕГЭ-2023. Их принимают до 1 февраля. В какие дни выпускники школ Барнаула будут сдавать экзамены – в материале КП.

Какие предметы обязательны?

Уже с 20 марта начинается досрочный этап сдачи ЕГЭ. Он продлится до 19 апреля. Старт основного периода назначен на 26 мая.

По-прежнему обязательны к сдаче только два предмета – это русский язык и математика.

– Русский язык и математика являются обязательными для выпускников текущего года, – рассказали в министерстве образования и науки Алтайского края. – Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускники текущего года могут выбрать для прохождения на экзамене только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие соответствующий документ об образовании, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня.

ЕГЭ по русскому языку проведут 29 мая. Экзамен по математике как базового, так и профильного уровней пройдет 1 июня.

В какие дни пройдут ЕГЭ по другим предметам?

– 26 мая – география, литература и химия;

– 5 июня – история и физика;

– 8 июня – обществознание;

– 13 июня – биология и иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»);

– 16 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»);

– 17 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»);

– 19 июня – информатика и ИКТ;

– 20 июня – информатика и ИКТ.

Также есть резервные дни сдачи предметов. С их расписанием можно ознакомиться на сайте Рособрнадзора.

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