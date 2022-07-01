Мультибалльница по ЕГЭ в Алтайском крае раскрыла секрет успеха

Девушка целенаправленно начала готовиться с начала учебного года в 11 классе Фото: из личного архива

Выпускница барнаульской гимназии №22 Софья Борисова блестяще сдала ЕГЭ. Она написала экзамены по русскому и истории на максимум – 100 баллов. В чем секрет подготовки, девушка поделилась с «Комсомольской правдой».

График дня: как успеть все?

Софья рассказывает, что целенаправленно начала готовиться с начала учебного года в 11 классе. Около месяца она еще подбирала подходящие курсы и репетитора, а после уже вошла в плотный график. Цель была – сдать на максимум.

– Мой обычный день выглядел примерно так: до 13-14 часов я была в школе, после приходила домой и сразу начинала подготовку. Повторяла материалы для подготовки к ЕГЭ и по необходимости делала домашнее задание по урокам. Вечером старалась отвлекаться, 2-3 раза в неделю ходила на тренировки. Но иногда день был загружен учебой полностью, – рассказывает Соня.

Как минимум один день в неделю девушка выделяла на отдых с друзьями или семьей. Прогулки, развлечения помогали перевести дух и не растерять силы на дистанции.

Репетитор или самостоятельная подготовка?

Для подготовки к русскому языку Соня наняла репетитора, а также посещала курсы в школе. А к истории готовилась помощью платных онлайн-курсов.

– Их я опробовала еще в 9 классе к ОГЭ по истории. Мне понравился этот формат, и к ЕГЭ решила готовиться также. На историю уходило больше всего времени. Каждый день я разбирала задания, учила конспекты. Для запоминания дат, картин и памятников архитектуры пользовалась специальным приложением. В какие-то моменты было довольно тревожно, заканчивались силы, но я просто понимала, что если буду лениться, то не получится качественно подготовиться к экзаменам, – рассказывает выпускница.

Софья говорит, что у нее нет каких-то особых секретов подготовки. Все довольно просто: повторение и закрепление изученного материала изо дня в день.

По словам девушки, непринципиально, как готовиться к ЕГЭ: самостоятельно, с репетитором или на курсах. Главное – это действительно целенаправленно готовиться к экзамену, прорешивать пробные варианты. Хоть она и была все старшие классы отличницей, лично ей одних уроков для подготовки к ЕГЭ было мало.

За день до ЕГЭ: отдыхать или нет?

Говорят, что перед смертью не надышишься, но сложно расслабиться, когда переживаешь за результат.

– За день до сдачи ЕГЭ по русскому языку у моей мамы был день рождения. Поэтому до обеда я еще повторяла материал, а после ушла праздновать. А вот перед историей я сильно переживала, потому что это, наверное, самый непредсказуемый предмет. Почти весь день что-то повторяла, учила. Не получилось отдохнуть, но я считаю, что все же нужно за день до экзамена оставлять один день для отдыха. На экзамене мне почти ничего не попалось из того, что я повторяла, – рассказывает Соня.

Больше или качественнее: сдавать ли предметы «на всякий случай»?

Хоть Софья и рассчитывала на высокий результат, говорит, что баллы ее все же шокировали.

- Я этого хотела, к этому шла, но не могла поверить, что это происходит со мной и что так бывает, – делится выпускница.

Софья планирует поступать на направление «Международные отношения» в Москву. Вот, что мультибалльница советует школьникам, которым еще предстоит сдавать ЕГЭ:

– Выбирайте только те предметы, которые вам интересны или нужны для поступления на конкретную специальность, а не те, что советуют родители или учителя. Если целый год мучиться с тем, что неинтересно, то вряд ли что-то получится;

– Работайте как можно больше. Да, в какие-то моменты придется отказаться от прогулки с друзьями или от просмотра фильма. Но зато выше шанс достичь желаемого результата;

– При этом ни в коем случае не перерабатывайте. Давайте себе время отдыхать, перезагружаться, чтобы с новыми силами приступать к работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕГЭ-2021 в Алтайском крае: утверждено официальное расписание

Первый ЕГЭ-2021 в Алтайском крае прошел 31 мая (подробнее)