«О самопомощи здесь речи уже не идет»: психолог о материнском выгорании

Когда мама все время что-то кому-то «должна» – это верный путь к выгоранию Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Когда мама все время что-то кому-то «должна» – это верный путь к выгоранию. Так считает психолог алтайского краевого кризисного центра для женщин Ирина Черных. И если вовремя не обращать внимания на тревожные «звоночки», можно довести себя до состояния, когда без специалистов уже не обойтись. В прямом эфире психолог перечислила, какие стадии есть у материнского выгорания.

Первая стадия

На первой стадии мать начинает раздражаться на вещи, к которым раньше она относилась спокойно.

– Чаще всего мама кричит и раздражается тогда, когда очень сильно устала. А ведь ребенок все чувствует, и он может, как назло, начинать вести себя плохо. Он считывает эмоции мамы и думает, что это связано с ним. А мама в ответ начинает выпускать на нем пар,– говорит Ирина Черных. – Важно проговаривать свои чувства и объяснять их природу. Например: «Я поругалась с папой, у меня плохое настроение, но с тобой это никак не связано. Я взрослая, я разберусь сама».

По словам психолога, проговаривание эмоций работает даже с грудными детьми. Когда мать нервничает, ребенок тоже беспокоится, начинает интенсивнее сосать грудь, заглатывать больше воздуха, что в итоге приводит к коликам. Когда женщина проговаривает свои эмоции, она успокаивается и, соответственно, ребенок чувствует себя нормально.

Вторая стадия

На второй стадии, в отличие от первой, женщина чувствует уже сильную усталость.

– Мы часто записываем в список дел различные покупки, секции у детей, но забываем про себя. Необходимо записать в свой ежедневный график время для себя: включить в список дел посмотреть фильм, почитать книгу, послушать аудиокнигу, – говори Ирина Черных

Психолог советует попробовать использовать правило 15 минут, когда мама выделяет время только для себя.

– Я со своими детьми ввела правило 15 минут. В это время я пью чай и прошу меня не трогать. Сначала они подбегали, мешали, но теперь поняли. Этот ритуал помогает перезагрузиться настроиться на общение с ними, – поясняет Ирина Черных.

Третья стадия

На третьей стадии выгорания запускается защитный механизм, и женщина начинает винить в своей усталости других

– Мама говорит, что вы все вокруг виноваты в ее состоянии. Ее все раздражает, ничего не радует, каждый день как день сурка. О самопомощи здесь речи уже не идет. Здесь важно прибегать к помощи специалистов, психологов, необходимо вовремя обратится. Нужно помнить, что это не стыдно и не позорно. Можно обратиться к терапевту. Возможно причина усталости в том, что у нас в организме нет необходимого уровня магния и железа.

Психолог отмечает, что из любой стадии можно выйти. Важно лишь уметь обращаться за помощью и делегировать обязанности в заботе о ребенке.

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