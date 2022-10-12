Следком возбудил уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае детская игра с оружием едва не закончилась трагедией. Как сообщили в пресс-службах прокуратуры и следкома региона, несовершеннолетние без присмотра игрались с пневматическим оружием, один из детей получил ранение.

ЧП произошло 11 октября. Двое детей играли во дворе своего дома без присмотра взрослых и стреляли из пневматики по банкам. Во время стрельбы один из братьев случайно выстрелил в другого. 12-летний ребенок был госпитализирован в больницу с травмой головы.

- В настоящее время следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, будут изучены причины и условия, при которых стало возможным использование несовершеннолетними лицами пневматического оружия. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в следственном управлении.

Дело возбуждено по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью понеосторожности). Славгородская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования и проводит проверку работы органов системы профилактики.

Напомним, похожий случай произошел в Барнауле летом прошлого года. Тогда девятилетний мальчик принес на детскую площадку пневматический пистолет. Дети начали стрелять по сломанным игрушкам и пустым банкам во дворе, в какой-то момент ребенок решил, что пульки закончились и решил выстрелить воздухом. Он направил пистолет в сторону друга и выстрелил, пуля попала 12-летнему школьнику в глаз.

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