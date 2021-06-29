В Барнауле ребенок выстрелил 12-летнему школьнику в глаз

Мальчик попал в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мальчик выстрелил 12-летнему школьнику в глаз из пневматического пистолета. ЧП произошло 26 июня во дворе дома на проспекте Комсомольский. Об этом сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

Пистолет «Borner WC 401» принес на детскую площадку 9-летний мальчик. Пневматик ему купили родители, так как он мечтает стать военным и интересуется оружием, а игрушечные пистолеты быстро ломаются. Пульки у него сразу забрали, но мальчик успел несколько штук оставить себе.

Мальчишки играли, стреляли в сломанные игрушки и пустые банки во дворе. В какой-то момент 9-летний мальчик подумал, что пульки закончились и решил стрелять воздухом, после чего направил пистолет в сторону своего товарища и выстрелил. Пулька угодила в правый глаз. У мальчика потекла кровь, тот побежал домой.

Родители срочно отвезли сына в глазной травмпункт, в горбольницу №8 на Петра Сухова, 13. Мальчика госпитализировали в офтальмологическое отделение с диагнозом проникающее ранение правого глаза с инородным телом. Его прооперировали, но удалось ли спасти глаз – пока что неизвестно.

О ЧП стало известно полиции, на момент дачи объяснения родители пострадавшего отказались от написания заявления, ссылаясь на шоковое состояние, и решили сначала все обдумать и поговорить с родителями виновника инцидента.

В отношении матери стрелявшего школьника составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Наказание подразумевает предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.