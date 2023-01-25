«Сказать, что мы в шоке, не сказать ничего». Размышления пожарных после смерти товарища в Барнауле

Тушение пожара в ТЦ «Успех» Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

23 января было девять дней, как ушел из жизни 28-летний пожарный Евгений Рябинский. Спасатель впал в кому после тушения пожара в торговом центре «Успех». 15 января, не приходя в сознание, Евгений скончался. Погибшего героя с почестями похоронили на малой родине в Рубцовске. Катафалк из Барнаула на трассе встречали почетные караулы пожарных. Коллеги отдавали честь товарищу.

В ближайшее время семье Евгения должны выплатить страховку (все пожарные застрахованы). Кроме того, коллеги-спасатели передали родственникам погибшего собранную по собственной инициативе материальную помощь.

Между тем, на сайте регионального МЧС об этом случае не было сказано ни слова. Даже короткого некролога, что согласитесь, выглядит довольно странно. При этом внутри подразделений сотрудники продолжают обсуждать и этот жуткий случай, и наболевшие проблемы пожарной службы.

Стали забывать, что пожарный – это призвание

- Мы впервые стали свидетелями трагедии, унесшей жизнь одного из членов нашего братства. Сказать, что мы в шоке, не сказать ничего, - поделились с «КП» опытные пожарные на условиях полной анонимности.

Ребята обозначили несколько проблем пожарной службы, волнующих их сегодня. Сразу оговоримся – это была не жалоба, а желание как-то повлиять на улучшение ситуации, ведь «бойцы», с которыми нам пришлось поговорить, любят и преданы своему делу, и увольняться точно не собираются. А случившийся разговор – это словно крик души.

- Не хотелось бы копаться в инциденте в ТЦ «Успех», искать кто прав, а кто виноват, но определенные выводы должны быть сделаны,- подчеркнули наши собеседники.

По мнению спасателей, сегодня в пожарной службе «старички» досиживают до пенсии, а «молодая кровь» часто приходит лишь из-за удобного графика - отработал сутки, трое – отдыхаешь, имея подработку.

- Мы стали забывать, что пожарный - это призвание, а не запись в трудовой книжке. Поэтому немотивированные незаинтересованные бойцы - это первой слой в нашем «снежном коме», - размышляют собеседники.

Наплевательское отношение к экипировке

Следующий наболевший вопрос, по мнению наших источников - оснащение бойцов.

- Ни для кого не секрет, что некоторые сотрудники в пожарной охране самостоятельно приобретают себе элементы экипировки. Кто- то хочет быть стильным, кто-то реально понимает, что по ряду характеристик, это лучше того, что ты получил в части, а кто-то просто от безысходности, потому что его не обеспечили этим, - рассказывают наши информаторы.

При этом по их сведениям, есть еще одна группа людей, которая думает о дешевизне и удобстве, забывая о критериях безопасности, а это самое главное в пожарном деле.

- Наплевательское отношение к экипировке - это второй слой «снежного кома», - размышляют наши эксперты, пожарные со стажем. - Сколько мы видим фотоотчетов с нарушениями ношения элементов экипировки, не пересчитать на пальцах. Создавая героический образ пожарного для обывателей, мы забыли, что реальность не совсем такова.

Дефицит тренажеров

- Жизнь пожарного - это не сон и не пьянство,- подчеркнули опытные спасатели. - От этого стереотипа мы уже давно ушли. Кто не в курсе, жизнь пожарного в идеальном варианте - это бесконечные тренировки и повышение профессионализма. Но отставание от ряда регионов в материально-техническом обеспечении, отсутствие «симуляторов» и «тренажеров» для отработки алгоритмов и ситуаций, которые могут с тобой произойти на реальном пожаре, загнали в рамки, за которые невозможно выйти в процессе обучения. Если студент-медик, обучаясь в аспирантуре, работает с пациентами, то пожарные учатся тушить, не видя огня на тренировке…

Отвержение нового

- Еще одна проблема - отвержение нового со словами «всю жизнь так делали», - размышляют источники «КП». - Это касается и руководства, и личного состава дежурных караулов. Зачем, мол, изобретать велосипед. При этом все понимают, что наш враг на поле боя - это огонь. Только он развивается, совершенствуется, а мы топчемся на месте. Нам уже не хватает «треугольника» горения, чтобы успешно справляться с поставленной задачей.

Для тех, кто не в теме, пожарный треугольник – это, если говорить простыми словами, три составляющих пламени: кислород, нагрев, топливо. Для устранения пожара в простых случаях необходимо исключить хотя бы одно составляющее треугольника. Но, как говорят пожарные, в жизни все больше случаев сложного пламени.

- Сегодня нам, пожарным, нужны современные источники, семинары, проекторы и презентации, чтобы совершенствоваться в тушении сложных пожаров, - подытожили собеседники.

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