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Общество13 декабря 2021 3:00

«Бизнес» на дешевых японских тачках: страховые компании терпят убытки из-за аферистов в Сибири

В Алтайском крае ситуация со страховым мошенничеством улучшается, но у соседей дела критичны
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Одной из причин активности аферистов стало то, что ДТП можно оформлять без участия сотрудников ГИБДД

Одной из причин активности аферистов стало то, что ДТП можно оформлять без участия сотрудников ГИБДД

Фото: Олег УКЛАДОВ

Центробанк и Российский Союз Автостраховщиков подвели итоги по страховым выплатам за девять месяцев этого года. В Алтайском крае за этот период средняя сумма страховой выплаты по ОСАГО составила чуть больше 70 тысяч рублей, а по числу случаев мошенничества регион значительно улучшил свои позиции. Куда хуже дела у соседей – Новосибирской области. Как аферисты пытаются обмануть сибирских страховщиков и как им противостоять, накануне обсудили на совещании, в котором приняли участие представители ведущих страховых компаний.

Чувство безнаказанности

Алтайский край вошел в так называемую «желтую зону» по мошенничествам в страховой сфере. Всего за год средняя сумма страховой выплаты подросла на 8%, а вот частота страховых случаев, наоборот, уменьшилась - в 2021 году она составила 3,7%. Об этом гласят данные рейтинга РСА.

- Тем временем, Новосибирская область продолжается оставаться в «красной зоне». По числу страховых мошенничеств регион занял восьмое место по России, это не очень хорошо. 7 декабря прошло заседание, в котором приняли участие представители страховых компаний, прокуратуры, полиции и следственного комитета, чтобы наметить точки взаимодействия и понять, как бороться с мошенниками, - отметил заместитель исполнительного директора РСА, вице-президент ВСС Сергей Ефремов.

Средняя страховая выплата по ОСАГО в Новосибирской области составляет 86 тысяч рублей, это один из самых высоких показателей в России. Из-за аферистов компании в лучшем случае работают в ноль, в худшем – себе в убыток, и ситуацию нужно немедленно поменять.

- Всю информацию по признакам мошенничества мы передаем в полицию. По итогам девяти месяцев этого года страховщики региона направили 323 заявления (в прошлом году – 280, прим. ред.). Но возмущает то, что число возбужденных дел уменьшается – в этом году это всего лишь 10% от общего количества заявлений. Мы понимаем, что где-то сами страховщики недорабатывают, а где-то полиция недостаточно активно расследует факты мошенничества, - подчеркнул Сергей Ефремов.

Руководитель регионального подразделения «АльфаСтрахования» Алексей Артамонов пояснил, что мошенники должны чувствовать неотвратимость наказания, однако в настоящий момент слишком маленький процент дел доходит до суда и приговора. Более того, речь идет не только об отдельных персонажах, но и целых преступных группировках, которые обворовывают страховые компании.

Как действуют аферисты

Директор филиала САО «РЕСО-Гарантия» в Новосибирске Евгений Козлов пояснил, что одной из причин активности аферистов стало то, что ДТП можно оформлять без участия сотрудников ГИБДД. Это позволяет им менять обстоятельства аварии и так далее, вводя страховщиков в заблуждение. Выявляют случаи мошенничества по определенному набору признаков, так как они повторяются из раза в раз:

- К примеру, темное время суток, неосвещенная улица, отсутствие камер и так далее, - отметил Евгений Лаврентьевич.

На страховках мошенники имеют немаленькие деньги, причем некоторым хватает наглости пользоваться схемой по несколько раз в год. Вот одна из них: человек покупает старую японскую машину с правым рулем за несколько сотен тысяч рублей, запчасти для которой стоят очень дорого. После этого в автомобиль внезапно по 15 раз за год врезаются какие-то машины, причем, как правило, отечественные. Далее человек обращается за выплатой страховки, и так как машину обычно признают не подлежащей восстановлению, то выплачивается максимальная сумма. Далее мошенник ремонтирует автомобиль за копейки и повторяет схему.

Опыт других регионов

Во время совещания с правоохранителями представители страховых компаний подготовили предложения для решения проблемы. Также вскоре пройдет встреча с вице-губернатором Новосибирской области, чтобы наметить планы по снижению числа мошенничеств.

- Необходимо создать рабочую группу, в которую вошли бы как страховщики, так и полицейские с опытом расследования таких преступлений. Также нужно обмениваться инструментами для выявления случаев мошенничества – к примеру, чтобы нам дали доступ к записям с камер видеонаблюдения, - добавил Сергей Ефремов.

Кстати, опыт по созданию рабочих групп уже оправдал себя в других регионов. Так, Краснодарский край и Волгоградская область доказали, что при совместном желании и усилии властей и страховщиков аферистов можно демотивировать.

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