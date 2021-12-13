«Бизнес» на дешевых японских тачках: страховые компании терпят убытки из-за аферистов в Сибири

Одной из причин активности аферистов стало то, что ДТП можно оформлять без участия сотрудников ГИБДД Фото: Олег УКЛАДОВ

Центробанк и Российский Союз Автостраховщиков подвели итоги по страховым выплатам за девять месяцев этого года. В Алтайском крае за этот период средняя сумма страховой выплаты по ОСАГО составила чуть больше 70 тысяч рублей, а по числу случаев мошенничества регион значительно улучшил свои позиции. Куда хуже дела у соседей – Новосибирской области. Как аферисты пытаются обмануть сибирских страховщиков и как им противостоять, накануне обсудили на совещании, в котором приняли участие представители ведущих страховых компаний.

Чувство безнаказанности

Алтайский край вошел в так называемую «желтую зону» по мошенничествам в страховой сфере. Всего за год средняя сумма страховой выплаты подросла на 8%, а вот частота страховых случаев, наоборот, уменьшилась - в 2021 году она составила 3,7%. Об этом гласят данные рейтинга РСА.

- Тем временем, Новосибирская область продолжается оставаться в «красной зоне». По числу страховых мошенничеств регион занял восьмое место по России, это не очень хорошо. 7 декабря прошло заседание, в котором приняли участие представители страховых компаний, прокуратуры, полиции и следственного комитета, чтобы наметить точки взаимодействия и понять, как бороться с мошенниками, - отметил заместитель исполнительного директора РСА, вице-президент ВСС Сергей Ефремов.

Средняя страховая выплата по ОСАГО в Новосибирской области составляет 86 тысяч рублей, это один из самых высоких показателей в России. Из-за аферистов компании в лучшем случае работают в ноль, в худшем – себе в убыток, и ситуацию нужно немедленно поменять.

- Всю информацию по признакам мошенничества мы передаем в полицию. По итогам девяти месяцев этого года страховщики региона направили 323 заявления (в прошлом году – 280, прим. ред.). Но возмущает то, что число возбужденных дел уменьшается – в этом году это всего лишь 10% от общего количества заявлений. Мы понимаем, что где-то сами страховщики недорабатывают, а где-то полиция недостаточно активно расследует факты мошенничества, - подчеркнул Сергей Ефремов.

Руководитель регионального подразделения «АльфаСтрахования» Алексей Артамонов пояснил, что мошенники должны чувствовать неотвратимость наказания, однако в настоящий момент слишком маленький процент дел доходит до суда и приговора. Более того, речь идет не только об отдельных персонажах, но и целых преступных группировках, которые обворовывают страховые компании.

Как действуют аферисты

Директор филиала САО «РЕСО-Гарантия» в Новосибирске Евгений Козлов пояснил, что одной из причин активности аферистов стало то, что ДТП можно оформлять без участия сотрудников ГИБДД. Это позволяет им менять обстоятельства аварии и так далее, вводя страховщиков в заблуждение. Выявляют случаи мошенничества по определенному набору признаков, так как они повторяются из раза в раз:

- К примеру, темное время суток, неосвещенная улица, отсутствие камер и так далее, - отметил Евгений Лаврентьевич.

На страховках мошенники имеют немаленькие деньги, причем некоторым хватает наглости пользоваться схемой по несколько раз в год. Вот одна из них: человек покупает старую японскую машину с правым рулем за несколько сотен тысяч рублей, запчасти для которой стоят очень дорого. После этого в автомобиль внезапно по 15 раз за год врезаются какие-то машины, причем, как правило, отечественные. Далее человек обращается за выплатой страховки, и так как машину обычно признают не подлежащей восстановлению, то выплачивается максимальная сумма. Далее мошенник ремонтирует автомобиль за копейки и повторяет схему.

Опыт других регионов

Во время совещания с правоохранителями представители страховых компаний подготовили предложения для решения проблемы. Также вскоре пройдет встреча с вице-губернатором Новосибирской области, чтобы наметить планы по снижению числа мошенничеств.

- Необходимо создать рабочую группу, в которую вошли бы как страховщики, так и полицейские с опытом расследования таких преступлений. Также нужно обмениваться инструментами для выявления случаев мошенничества – к примеру, чтобы нам дали доступ к записям с камер видеонаблюдения, - добавил Сергей Ефремов.

Кстати, опыт по созданию рабочих групп уже оправдал себя в других регионов. Так, Краснодарский край и Волгоградская область доказали, что при совместном желании и усилии властей и страховщиков аферистов можно демотивировать.