Только получив уголовный срок, алиментщик вернулся в семью

После всех мытарств и общения с приставами, мужчина пошел просить прощения у жены Фото: Олег УКЛАДОВ

46-летний алиментщик из Алтайского края никак не хотел давать деньги на содержание собственного десятилетнего сына, и только когда получил судимость, пересмотрел свои взгляды на жизнь.

Отец вернулся в семью

Сумма долга достигла 360 тысяч рублей. Барнаульские приставы испробовали все способы воздействия на мужчину: они привлекали его к административной ответственности, через суд отправляли на обязательные работы, помещали под арест на несколько суток, пустили автомобиль с молотка. И все это в качестве погашения долга по алиментам… Но ничего не из этого не оказало воздействия на горе-отца.

– Эффективным оказалось привлечение мужчины к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату средств на содержание ребенка, - говорят в пресс-службе ГУ ФССП по Алтайскому краю.

На первый раз суд назначил ему условное наказание с испытательным сроком на шесть месяцев. Немного поразмыслив, барнаулец подумал, что жизнь идет под откос. В итоге пришел к бывшей жене просить прощения. Разговор был сложным, но женщина сдалась. Простила его и отозвала исполнительный лист. Семья воссоединилась.

Галерея должников

Это достаточно редкий случай, но иногда все же после совместных усилий приставов и суда должники меняют свою жизнь, устраиваются на работу и налаживают отношения со вторыми половинками и самое главное - детьми, ведь они-то как раз не виноваты в том, что взрослые не смогли договориться.

По данным Главного управления Федеральный службы судебных приставов по Алтайскому краю, только за прошлый год удалось установить местонахождение более 2060 должников. Из них чуть меньше половины избегали оплаты именно средств на содержание детей, 30 не посещали обязательные работы, а 55 должны были уплатить уголовный штраф, назначенный в качестве наказания за различные преступления.

– В рамках розыска обнаружено и изъято 225 транспортных средства должников, - также добавляют в ГУ ФССП.

Узнать о своих долгах можно на портале Госуслуги, а также сайте ведомства. Кроме того, там размещена целая фотогалерея должников и она постоянно обновляется. Все желающие могут ознакомиться со злостными алиментщиками. Если вы кого-то из них узнаете, то можете сообщить о местонахождении по телефонам, указанным в карточках или в Дежурную часть ГУФССП по Алтайскому краю по телефону: 8 (3852) 24-84-98.

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