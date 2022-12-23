Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2022 3:00

Береги автомобиль: алтайские приставы рассказали, в каких случаях могут арестовать машину

Если ее владелец не расплатится по долгам, то имущество пустят с молотка
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Даже после ареста автомобиля его могут вернуть владельцу, но нет гарантии, что машину не арестуют повторно

Даже после ареста автомобиля его могут вернуть владельцу, но нет гарантии, что машину не арестуют повторно

Фото: Олег УКЛАДОВ

Акции «Должник» регулярно проводят на территории Барнаула и не редки случаи, когда у нарушителей прямо на дороге забирают автомобиль и отправляют на штрафстоянку. О том, какого размера должен быть долг, позволяющий поступить именно таким образом, рассказала замначальника отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП по Алтайскому краю Ольга Татаринова.

Фора в пять дней

- Сумма задолженности по исполнительному производству должна составлять три тысячи рублей и более. В данном случае уже могут арестовать транспортное средство. Как показывает практика, это одна из самых эффективных мер, которая побуждает погасить задолженность, - говорит сотрудник службы судебных приставов.

После того, как у владельца автомобиля фактически забирают ключи, составляется акт описи ареста транспортного средства, далее производится обращение взыскания на имущество должника – данная процедура включает в себя оценку и процедуру реализации автомобиля.

- При этом до проведения процедуры реализации у должника имеется возможность в полном объеме погасить свою задолженность, - добавляет Татаринова. – На это у него есть пять дней.

Впрочем, не редки случаи, когда должники прямо в момент выяснения всех обстоятельств находят деньги на месте. Причем порой это могут быть сотни тысяч рублей. Конечно же, после этого они спокойно едут дальше по своим делам.

В случае, если должник не нашел чем погасить долг и автомобиль уходит на реализацию, то этим вопросом уже занимается Межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай. После проведения оценки судебный пристав получает заключение и на его основе не ранее чем через 10 дней и не позднее чем 20-ть выносит постановление о передаче арестованного имущества на реализацию. Далее бумаги передаются в Росимущество, и в течение еще семи дней принимается решение о самостоятельной реализации или привлечении специализированной организации для продажи транспортного средства.

- Продажа происходит как на комиссионных началах, так и на торгах. Во втором случае на реализацию передаются автомобили стоимостью свыше 500 тысяч рублей, либо залоговые. Торги проходят на электронных площадках. Чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться на сайте, - продолжает пристав.

В том случае, если в течение 30 дней автомобиль не удалось продать, тогда судебный пристав имеет право снизить начальную оценочную стоимость на 15% и отправить имущество обратно на продажу. Если и в этом случае покупателя не найдется, то тогда взыскателю направляется предложение о принятии нереализованного автомобиля в счет уплаты долга по цене на 25% ниже оценочной.

- В том случае, если он отказывается забирать автомобиль, то тогда оно возвращается должнику. Судебный пристав начинает выяснять, какое еще имущество есть у должника. Хочу отметить, что возврат автомобиля вовсе не исключает того, что он будет арестован повторно и выставлен на реализацию, - уточняет Ольга Татаринова.

Арестовать можно все

В случае если размер долга составляет менее трех тысяч рублей, то первым делом гражданин уведомляется о том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. На уплату долга ему дается пять дней. Если он его не погасит, то тогда выносится постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 1000 рублей. Соответственно, размер долга автоматически вырастает и наступает уже иная ответственность. Теперь уже у приставов есть основания накладывать арест на имущество.

Кроме того, пристав может арестовать средства на расчетных счетах, доходы, зарплату, пенсию и т.д. А еще с молотка могут пустить любое имущество, в том числе домашних животных, ведь по законодательству они считаются именно вещью. Правда, в Алтайском крае пока такой практики не было, но, по словам Ольги Татариновой, и собачку, и попугайчика могут пустить с молотка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приставы Барнаула арестовали машину за долги ее предыдущего владельца

Житель Барнаула по бросовой цене купил машину, но спустя некоторое время из-за долгов предыдущего владельца приставы арестовали ее (подробнее)

На Алтае почти 900 человек стали уголовниками из-за долгов по алиментам

Почти 900 уголовных дел завели с начала текущего года в Алтайском крае на должников по алиментам. Некоторые из них пытались обмануть систему, но в итоге подставили сами себя (подробнее)

Интересное