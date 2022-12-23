Береги автомобиль: алтайские приставы рассказали, в каких случаях могут арестовать машину

Даже после ареста автомобиля его могут вернуть владельцу, но нет гарантии, что машину не арестуют повторно Фото: Олег УКЛАДОВ

Акции «Должник» регулярно проводят на территории Барнаула и не редки случаи, когда у нарушителей прямо на дороге забирают автомобиль и отправляют на штрафстоянку. О том, какого размера должен быть долг, позволяющий поступить именно таким образом, рассказала замначальника отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП по Алтайскому краю Ольга Татаринова.

Фора в пять дней

- Сумма задолженности по исполнительному производству должна составлять три тысячи рублей и более. В данном случае уже могут арестовать транспортное средство. Как показывает практика, это одна из самых эффективных мер, которая побуждает погасить задолженность, - говорит сотрудник службы судебных приставов.

После того, как у владельца автомобиля фактически забирают ключи, составляется акт описи ареста транспортного средства, далее производится обращение взыскания на имущество должника – данная процедура включает в себя оценку и процедуру реализации автомобиля.

- При этом до проведения процедуры реализации у должника имеется возможность в полном объеме погасить свою задолженность, - добавляет Татаринова. – На это у него есть пять дней.

Впрочем, не редки случаи, когда должники прямо в момент выяснения всех обстоятельств находят деньги на месте. Причем порой это могут быть сотни тысяч рублей. Конечно же, после этого они спокойно едут дальше по своим делам.

В случае, если должник не нашел чем погасить долг и автомобиль уходит на реализацию, то этим вопросом уже занимается Межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай. После проведения оценки судебный пристав получает заключение и на его основе не ранее чем через 10 дней и не позднее чем 20-ть выносит постановление о передаче арестованного имущества на реализацию. Далее бумаги передаются в Росимущество, и в течение еще семи дней принимается решение о самостоятельной реализации или привлечении специализированной организации для продажи транспортного средства.

- Продажа происходит как на комиссионных началах, так и на торгах. Во втором случае на реализацию передаются автомобили стоимостью свыше 500 тысяч рублей, либо залоговые. Торги проходят на электронных площадках. Чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться на сайте, - продолжает пристав.

В том случае, если в течение 30 дней автомобиль не удалось продать, тогда судебный пристав имеет право снизить начальную оценочную стоимость на 15% и отправить имущество обратно на продажу. Если и в этом случае покупателя не найдется, то тогда взыскателю направляется предложение о принятии нереализованного автомобиля в счет уплаты долга по цене на 25% ниже оценочной.

- В том случае, если он отказывается забирать автомобиль, то тогда оно возвращается должнику. Судебный пристав начинает выяснять, какое еще имущество есть у должника. Хочу отметить, что возврат автомобиля вовсе не исключает того, что он будет арестован повторно и выставлен на реализацию, - уточняет Ольга Татаринова.

Арестовать можно все

В случае если размер долга составляет менее трех тысяч рублей, то первым делом гражданин уведомляется о том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. На уплату долга ему дается пять дней. Если он его не погасит, то тогда выносится постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 1000 рублей. Соответственно, размер долга автоматически вырастает и наступает уже иная ответственность. Теперь уже у приставов есть основания накладывать арест на имущество.

Кроме того, пристав может арестовать средства на расчетных счетах, доходы, зарплату, пенсию и т.д. А еще с молотка могут пустить любое имущество, в том числе домашних животных, ведь по законодательству они считаются именно вещью. Правда, в Алтайском крае пока такой практики не было, но, по словам Ольги Татариновой, и собачку, и попугайчика могут пустить с молотка.

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