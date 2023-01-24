Глухая блогер из Барнаула стала лауреатом всероссийской премии «Успешная мама»

На премии жительница Барнаула была единственным глухим блогером Фото: из личного архива героя(ев) публикации

23-летняя жительница Барнаула Алина Ситник стала лауреатом IX премии всероссийского социального проекта «Успешная мама». Награждение прошло 18 января в Москве.

Как уже писала «КП», девушка с детства не слышит, но это абсолютно не мешается ей вести блог на почти 30-тысячную аудиторию, воспитывать двоих детей и в целом вести полноценную жизнь.

– Премия прошла просто шикарно, было очень много популярных блогеров-миллионников, интересных выступлений и классных артистов. Я стала лауреатом премии «Успешная мама – яркий блогер года». Эта премия была моей давней целью, к которой я усердно шла шаг за шагом, – говорит Алина.

Активно вести блог девушка начала после рождения первенца. Сейчас она воспитывается сына Михаэля и дочку Амелию. И муж, и дети – слышащие. Сама Алина тоже родилась здоровой, хотя ее родители были глухие. Однако в два года начали развиваться проблемы со слухом. Сначала медики диагностировали глухоту 1 степени, позже 2-ю – с таким диагнозом человек еще может слышать громкие звуки. Сейчас у Алины глухота 4-й степени и без аппарата она не слышит.

На премии жительница Барнаула была единственным глухим блогером, и девушка гордится, что ей удалось взять награду:

– В своем блоге я рассказываю, как я развивалась и продолжаю развиваться. Доказываю, что глухие все могут. Ведь распространено мнение, что для нас мир как-то ограничен, но в действительности мир глухих и слышащих не отличается. Мы отличаемся лишь тем, что общаемся языком жестов, а не голосом.

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