Глухая девушка из Барнаула ведет блог о жизни со слышащими мужем и детьми

Алине Ситник 23 года. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Глухая мама-блогер – так сама называет себя 23-летняя жительница Барнаула Алина Ситник. Девушка с детства не слышит, но это абсолютно не помешало ей стать успешной. Алина успела поработать моделью, мастером-бровистом и нарастила аудиторию больше 28 тысяч подписчиков в блоге, где она рассказывает о «глухом» мире со слышащими мужем и двумя детьми.

«Родилась слышащей»

– Я родилась слышащей. До двух лет все было нормально, затем родственники заметили, что у меня что-то не так со слухом. Отвезли в больницу. Врачи диагностировали глухоту 1 степени, позже 2-ю. Тогда я еще могла слышать громкие звуки. Сейчас у меня глухота 4-й степени, без аппарата я не слышу, – рассказывает Алина.

Но отсутствие слуха для девушки не стало серьезной преградой ни в работе, ни в личной жизни. В 16 лет Алина начала подрабатывать моделью в местном шоу-руме. Заработок был небольшим – до 6 тысяч месяц.

– Я решила, что мне этих денег не хватает и начала искать варианты и способы как зарабатывать больше. И в 2018 году освоила профессию мастера-бровиста. Работала даже с маленьким сыном на руках. С 2021 сама начала обучать глухих и слабослышащих девочек, – говорит Алина.

С рождением первенца Алина начала следить за мамами-блогерами и подумала, почему бы ей самой не начать активно заниматься социальными сетями. С прошлого года девушка ушла из бьюти-индустрии и полностью себя посвятила блогу и материнству. Вместе с мужем они воспитывают сына Михаэля и дочку Амелию. Дети, как и их папа, слышащие.

– Мы не боялись, что дети родятся глухими, потому что наследственно это не передается. Да и, на самом деле, это не важно, - говорит Алина.

Супруги воспитывают двоих детей. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Среди Елены Блиновской и Кати Лель

В своем блоге Алина рассказывает о своей жизни, материнстве, делится обзорами покупок. Говорит, что полностью ведет страницу сама и никто ей в этом не помогает.

– Мы показываем реальную жизнь, реальные отношения. Аудитории интересен наш мир – как я живу со слышащим мужем и детьми, - говорит собеседница.

Сейчас Алина Ситник номинирована на IX премию всероссийского социального проекта «Успешная мама». Награждение пройдет в Москве 18 января. Среди других номинантов в списке Елена Блиновская и Катя Лель.

– Я очень горжусь, тем, что я единственный глухой блогер, которая номинирована на премию. В своем блоге я рассказываю, как я развивалась и продолжаю развиваться. Доказываю, что глухие все могут. Ведь распространено мнение, что для нас мир как-то ограничен, но в действительности мир глухих и слышащих не отличается. Мы отличаемся лишь тем, что общаемся языком жестов, а не голосом.

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