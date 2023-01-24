Сам себе электростанция: житель Республики Алтай не только обеспечивает себя электроэнергией, но и продает ее в сеть

Евгения Учайкина можно смело назвать первопроходцем зеленого тарифа Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Житель небольшого села Подгорное, расположенного в Республике Алтай, дал зеленый свет зеленому тарифу в своем регионе. Год назад Евгений Учайкин установил у себя на участке солнечную электростанцию. Вроде бы рядовая история – сколько таких… Однако в данном случае получаемую от солнца энергию частник не только использует для личных нужд, но и еще и продает крупнейшей энергосбытовой компании. Собственно говоря, в этом и заключается вся суть зеленого тарифа. Введение его в России было призвано ускорить развитие альтернативной энергетики и привлечь дополнительные инвестиции в данную отрасль. В настоящее время подобных частных, семейных электростанций, влившихся в общую сеть, во всей стране всего около 50. В Республике Алтай Евгений Учайкин – единственный, поэтому его можно смело назвать первопроходцем зеленого тарифа.

Местный Кулибин

Евгений Учайкин проживает в Республике Алтай – красивейшей горном регионе. В 2010 году он окончил физико-математический факультет Горно-Алтайского государственного университета и, сколько себя помнит, все время что-то изобретал и конструировал. Во время учебы в аспирантуре, занимаясь в лаборатории робототехники, Евгений, как сейчас модно говорить, увлекался разными инновационными проектами. Все его разработки связаны не только с решением инженерных задач, но и с фундаментальными научными исследованиями, например, созданием высокоточного оборудования для магнитовариационных обсерваторий.

В настоящее время альтернативная энергетика стала для Евгения Учайкина одним из главных дел его жизни. Он постоянно что-то придумывает и усовершенствует, оптимизирует разные технические решения, связанные, например, с конструкцией турбин мини-ГЭС, блоками электронного управления, системами мониторинга и передачи данных. Но самое главное заключается в том, что он один из немногих, кто воплощает свои проекты в жизнь. Это тот уникальный случай, когда в человеке сочетается умение найти нестандартное техническое решение, способности реализовать его в «железе» и затем довести до промышленной эксплуатации. При этом он еще умудряется найти время, чтобы передавать свой опыт студентам университета, отслеживать появление новых технологий и следить за изменениями в законодательстве, влияющими на развитие энергетической отрасли.

По итогам года получилось не только полностью закрыть свое потребление, но и получить прибыль в размере 2700 рублей! Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Когда появилось постановление правительства о зеленом тарифе, меня данное «предложение» очень заинтересовало. На мой взгляд, зеленый тариф позволяет полностью раскрыться солнечным сетевым станциям (СЭС) в частных домах. СЭС может работать с сетью как с аккумулятором «бесконечной» емкости, реализуя всю выработанную энергию, - говорит Евгений Учайкин. - Я как частник могу, например, отдавать в сеть от моей солнечной станции 5 кВт/ч электроэнергии, когда я ей не пользуюсь, и забирать электричество из сети, например, ночью или вообще в течении месяца. Таким образом можно не только себя обеспечивать электричеством, но еще и официально продавать его. А это, как минимум, позволяет серьезно снизить расходы семейного бюджета на платежах за свет.У нас в регионе никто на это не решался. А я решился!

Вместо грядок - электростанция

При покупке оборудования Евгению, как первопроходцу, поставщики сделали хорошую скидку. Кстати, жена Евгения Учайкина – мудрая женщина. Она не стала упрекать мужа за траты семейного бюджета, а наоборот, поддержала его идею. В итоге год назад Учайкины приобрели солнечную электростанцию (16 панелей мощностью по 280 Вт каждая и сетевой инвертор в 5 кВт) за 200 тысяч рублей. Сейчас подобная стоит около 300 тысяч рублей.

Раньше на этом месте была каменистая грядка, а теперь на ней «выросла» целая энергосистема Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Супруга довольна – теперь нет необходимости экономить на электричестве! – отмечает Евгений.

Солнечная электростанция была установлена прямо на огороде, недалеко от дома.

- Раньше на этом месте была каменистая грядка, а теперь на ней «выросла» целая энергосистема, - шутит глава семьи.

Чтобы выработка энергии была максимальной, панели станции повернуты к югу под углом 45 градусов. В начале 2022 года Евгений Учайкин заключил договор с компанией «Алтайэнергосбыт», в сеть который уходит выработанное им электричество. При этом от потребления электричества из общей сети Учайкины отказываться не стали.

- Мой счетчик фиксирует два показателя: один - количество принятой из сети энергии, то есть, сколько мы потребили, другой - количество отданной нами энергии в общую энергосистему. В конце месяца энергосбыт предоставляет расчет, который наглядно показывает: если потребление энергии из сети больше, чем отдача, то платим мы, если же мы отдаем больше энергии, чем потребляем (например, были в отпуске или просто в отъезде), то доплачивают нам, – поясняет Евгений.

Первые итоги

С начала эксперимента прошел ровно год. На новогодних праздниках семья Учайкиных свела, так сказать, дебет с кредитом.

- По зеленому тарифу считается, сколько электричества было отдано и сколько принято (потрачено). «Вход» минус «уход» – выводится баланс. По итогам года получилось, что свое потребление мы полностью закрыли, и даже получили прибыль в размере 2700 рублей! – с гордостью говорит Евгений.

По словам инноватора, в течение года было всего три месяца – ноябрь, декабрь и январь, когда выработанного солнечной станцией электричества не хватало на семейные нужды. Причина тому очевидна – короткий световой день и пасмурная погода. А вот в теплое время года, наоборот, оставался избыток, который у частника покупала энергосбытовая компания.

График выработки энергии домашней электростанцией (оранжевый график - прогнозируемая выработка (кВт/ч), серый график - фактическая выработка электроэнергии (кВт/ч), синий график - потребление электроэнергии в доме Евгения Учайкина (кВт/ч) Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Что касается стоимости покупки электричества у частников, то, увы, она ниже, чем тариф, по которому мы все платим. Но при этом равна оптовой цене, по которой энергосбытовые компании закупают электричество у крупных производителей энергии.

- Излишки выработанной на объектах микрогенерации электрической энергии, согласно законодательству, приобретаются по средневзвешенной нерегулируемой цене электроэнергии и мощности, сложившейся на оптовом рынке в расчётном периоде, - пояснили в «Алтайэнергосбыте».

Но все же, для сравнения приведем пример: в случае потребления энергии из общей сети семья Евгения Учайкина платит по общеустановленному тарифу – в настоящее время он составляет 4,27 рубля за кВт/ч, а при продаже лишнего электричества в общий «котел» получает в среднем по 2,5 руб за кВт/ч.

- У нас в стране электроэнергия достаточно дешевая, поэтому время окупаемости такой как у меня солнечной электростанции довольно длительное. Согласно моим просчетам – 9 лет. После этого я начну получать чистую прибыль с зеленого тарифа при условии, если электростанция не выйдет из строя. Гарантия у нее - 12 лет. Но уверен, что панели без проблем прослужат лет 20-25, так как погодные условия не сильно влияют на выработку их ресурса, - рассуждает Евгений Учайкин.

Выводы

И все-таки, любого практичного человека, лишенного духа авантюризма, прежде всего, интересует итоговый вывод – стоит ли «овчинка» выделки?

- На мой взгляд, если у вас есть свободные деньги, которые можно было бы вложить в солнечную электростанцию, то почему бы и нет? Кроме того, это весьма хороший вариант для бизнеса, который платит за электричество в нашем регионе по 8 руб за кВт/ч. Поэтому в данном случае срок окупаемости электростанции составит около 5 лет. Ну а рассматривать покупку солнечной станции как основного источника электроэнергии если есть сеть - это все-таки утопия, такой вариант я точно не советую, - говорит Евгений Учайкин.

Тем не менее, сравнивая солнечную электростанцию с другими источниками альтернативной энергии, мнение нашего собеседника однозначно в пользу первого варианта:

- Единственная забота солнечной электростанции – зимой стряхнуть снег с панелей. Замена аккумуляторных батарей не требуется, так как они попросту отсутствуют в сетевой станции, поскольку она работает только с сетью, - говорит Евгений Учайкин. – Если взять, к примеру, ветрогенераторы – им необходимо техническое обслуживание, нужно периодически менять подшипники. Да и в наших районах ветров немного, поэтому эффективность будет намного ниже.

ЦИФРЫ

Арифметика солнечной станции

- За 2022 года станция выработала за год 6500 кВт/ч.

- Из них семьей потрачено 5100 кВт/ч.

- 1400 кВт/ч было отдано в общую сеть.

- Тариф на электричество для населения составляет - 4,27 рубля за кВт/ч.

- Тариф на прием электричества в общую сеть - 2,5 руб. за кВт/ч.

- В итоге станция позволила сэкономить 24 тыс. рублей в год.

- Стоимость станции – 200 тыс. рублей.

Таким образом, окупаемость проекта – около 9 лет без учета повышения тарифа на электроэнергию.

Мнение эксперта

Александр Балуев, эксперт по солнечной энергетике крупной столичной компании:

- Подобные проекты - это точно не про быстрые деньги и быструю окупаемость. Но с учетом того, что рост тарифов на электроэнергию для предпринимателей постоянно обгоняет инфляцию, собственное производство энергии может стать хорошей и весьма выгодной альтернативой. Однако нужно понимать, что срок окупаемости станции – точно более 5-6 лет. Но бизнес не привык вкладывать в подобную «туманную» перспективу, так как у нас в стране сектор альтернативной энергии для собственного потребления не особо развит. Да, зеленый тариф и двусторонний учет электроэнергии позволит окупить предпринимателям собственные затраты на электроэнергию, но не заработать, так как законом установлены невысокая выкупная стоимость энергии и лимиты по мощности. У меня есть опыт работы за рубежом, в странах, где зеленый тариф «идет на ура», в таких странах и солнечных дней больше – солнечные станции устанавливают на крышах домов или предприятий и продают получаемую энергию в общую сеть, причем цены на ее в два раза выше, чем в России. Тем не менее, тот факт, что в нашей стране сделан первый шаг к зеленому тарифу, это уже хорошо. Думаю, как только «нормативка» окончательно проработается на практике, результат в любом случае окажется положительным.

СПРАВКА КП

Как подключиться к зеленому тарифу

- Купить солнечную электростанцию;

- Установить двунаправленный счетчик электроэнергии;

- Обратиться в сетевую организацию с заявлением на технологическое присоединение частной микрогенерации к общей сети;

- Заключить договор купли-продажи электрической энергии, произведенной на частной электростанции;

КСТАТИ

По закону максимальная мощность, которую можно отдать в городскую сеть – 15 кВт/ч. Но при этом для обслуживания собственных нужд можно устанавливать солнечную электростанцию большей мощности.

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