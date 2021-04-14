Грядет отменный улов: владелец рыбного хозяйства на Алтае изобрел уникальное устройство

Работы на озере Фото: из личного архива

На Алтае изобрели уникальное устройство для насыщения воды кислородом.

- Новая установка позволит разводить в наших водоемах ценную рыбу, - говорит автор изобретения и владелец рыбного хозяйства Александр Пашинин.

Три года назад Александр Егорович взял в аренду два известных мамонтовских водоема (Большое островное и Малое островное), где в последние годы обитали только караси и гольяны.

Изобретатель. Фото: Из личного архива

- Прежде я изучил с помощью бывшего знатного егеря Владимира Ивановича Пархатского историю озер, - рассказал изобретатель «Комсомолке». - Во времена СССР там стоял рыбзавод и водились ценные виды: карп, щука, сазан и т.д.

В то «рыбное» время на берегу работали компрессоры и нагоняли кислород, чтобы озерным обитателям легче дышалось.

- Если бы сейчас мы поставили таких же шесть компрессоров, на дизеле работающих, то остались бы без штанов, - усмехнулся собеседник. - Мы нашли более рациональное решение.

Недавно на озерах появилась 7-метровая мачта с оригинальным насосом (изобретение Пашинина) и ветряным двигателем. Насос, работающий на энергии ветра, поднимает на поверхность теплую донную воду, та потихоньку растапливает лед, размывая лунки, в итоге рыбе легче дышится.

Вышка. Фото: Из личного архива

- Образуется что-то типа ледового водоема, который обеспечивает дополнительный фотосинтез растений подводных, которые выделяют кислород, - рассказывает изобретатель.

В прошлом году благодаря такой аэрации на озерах выжили запущенные мальки щуки. Но тогда еще работали на бензине японские насосы, это было дороговато, теперь же на вооружении владельца эффективная рациональная конструкция. В этом году в водоемы собираются запустить мальков других ценных рыб, кроме щуки еще сазана и карпа.