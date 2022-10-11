На 76-ом году жизни ушел из жизни заслуженный артист России, режиссер Владимир Филимонов Фото: Олег УКЛАДОВ

После продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался заслуженный артист России, режиссер Владимир Филимонов. Об этом сообщили в Алтайском музыкальном театре, где он работал долгое время.

Заслуженный артист России, режиссер Владимир Филимонов Фото: Олег УКЛАДОВ

Именно он поставил в театре спектакли «Цыганская любовь», «Доротея», «Король вальса», «Иисус Христос – суперзвезда», «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Скрипач на крыше» « Белая акация» и другие.

Как приглашенный режиссер Филимонов также поставил «Дорогие мои бандитки» в драмтеатре и «Летучий корабль», «Синбад- мореход», «Бременские музыканты» и другие спектакле в МТА.

Заслуженный артист России, режиссер Владимир Филимонов Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из интервью Владимир Николаевич рассказывал о том, что работа режиссера ему по душе, что самое лучшее в жизни — возможность творить ежедневно, говорил, что радуется, когда на улице слышит музыку Моцарта на чьем-то телефоне.

«Царствие небесное! Светлая память! Скорбим! Талантливейший, прекрасный человек, режиссёр, руководитель!», - пишет под постом с печальным известием прима Виктория Гальцева.

«Человек, открывший мне Театр!!! Всегда верил в меня и доверял!!! Низкий поклон, вечная благодарность и память!!!», – благодарит учителя пианист, дирижер, композитор Евгений Гутчин.

Заслуженный артист России, режиссер Владимир Филимонов Фото: Олег УКЛАДОВ

Среди людей, выражающих соболезнования, немало и благодарных зрителей:

«Нет, не верится!!! Спасибо Владимиру Николаевичу за его Творчество (именно с большой буквы). Мне всего один раз посчастливилось с ним поговорить, поблагодарить его за поставленные спектакли. Но навсегда осталось ощущение умного, мудрого, доброго человека, очень любящего свою работу и нас, зрителей, - вспоминает горожанка Наталья Чайка. - Все его спектакли - в самое сердце. Светлая память замечательному человеку и Мастеру!!!».

Прощание с Филимоновым Владимиром Николаевичем состоится 12 октября с 12:00 до 14:00 в Вифлеемском Храме, на территории Храма Иоанна Богослова (Ул. Шумакова, 25а).

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