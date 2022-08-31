Михаил Горбачев с супругой Раисой. Фото: принтскрин видео, Гостелерадиофонд, Советское телевидение

В ночь на 31 августа в больнице после тяжелой продолжительной болезни скончался последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

2 марта Михаилу Горбачеву исполнился 91 год. В последние годы он болел, мало показывался на публике. После смерти любимой жены 20 сентября 1999 года Горбачев завещал, чтобы его похоронили рядом с Раисой Максимовной. Именно так, по имени – отчеству, он всегда называл супругу.

Родилась в казарме

Раиса Максимовна похоронена Новодевичьем кладбище. Супруга «застрельщика перестройки» родом с Алтая. Раиса Горбачева (в девичестве Титаренко) родилась в семье железнодорожника Максима Титаренко.

Алтайскому краеведу Анатолию Муравлеву в свое время удалось узнать точное место ее рождения. Выяснилась, что будущая первая леди страны родилась в строительной железнодорожной казарме. Об этом Муравлеву рассказала тетя Раисы Максимовны. Горбачев узнал про этот факт на дне рождения от алтайского политика Владимира Рыжкова, и так расчувствовался, что позвонил краеведу Муравлеву лично и поблагодарил за внимание к жизни супруги и новую информацию.

От ненависти до любви - путч и лейкоз

В России к «первой леди», опрокинувшей стандарты домостроя, соотечественницы сначала относились с раздражением. Даже со злобой. Несмотря на то, что кандидат философских наук Раиса Горбачева отличалась интеллигентностью и эрудированностью, занималась благотворительностью, все это не добавляло ей любви россиянок.

Однако после путча, где Раиса Максимовна пострадала, поддерживая мужа, страна «хором» ее возлюбила… А после смерти от лейкемии, маятник в сторону любви и жалости качнулся еще больше. Зигзаги менталитета…

Михаил Сергеевич, переживший супругу на 20 с лишним лет, не переставал вспоминать Раису Максимовну, его любовь не угасала. В 1996-ом году, когда Горбачева уговорили участвовать в президентских выборах, Раиса Максимовна была против (этим он поделился с барнаульским журналистом Дмитрием Негреевым). Но, как настоящая жена и искренняя подруга, Раиса Горбачева отнеслась к решению мужа с уважением и приняла его. С ее поддержкой Михаила Горбачева меньше пугали крики» иуда», которые часто неслись в его сторону после развала СССР. Как отметил журналист Дмитрий Негреев, Горбачев достойно держал удар и смело вступал в дискуссии.

Из дневников Раисы Горбачевой, написанных во время путча:

«Четвертый день читаю, перечитываю, снова перечитываю письма Михаила Сергеевича. Все. Я прощаюсь с ними. Уничтожаю одно за другим. Сердце сжимается, слезы застилают глаза... Строчки нашей жизни, нашей судьбы. Они написаны мне и принадлежат только мне. Я не хочу, чтобы чужие, недобрые руки когда-либо прикоснулись к этим листочкам. Не хочу, чтобы кто-то издевался над дорогими для меня словами, мыслями и чувствами. ("Комсомольская правда", 20 декабря 1991 г.).

Со слов Негреева, политик посещал Барнаул как раз в 1996 году. Тогда он провел встречи с избирателями в здании, где сейчас располагается Парламентский центр, а также в ДК «Сибэнергомаш». Также Горбачев встретился с губернатором Львом Коршуновым и председателем краевого парламента Александром Суриковым. Во время одной из встреч местный фотокорреспондент Борис Брязгин сделал фото Горбачева в Барнауле.

Михаил Горбачев в Барнауле, 1996 год. Фото: Борис Брязгин

До самой кончины Михаил Горбачев называл потерю супруги главной потерей в своей жизни. Похоронят его рядом с женой на Новодевичьем кладбище.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вышла замуж за нищего студента в чужих туфлях: почему история любви Михаила и Раисы Горбачевых доводит до слез

46 лет Михаил Горбачев прожил с Раисой. И ещё 22 года – без нее. И до последнего он не переставал любить жену (подробнее)

Умер Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР

Одни скажут: он принес нам свободу. Другие — он забрал нашу страну. Умер Михаил Горбачев — один из самых противоречивых политиков в истории России (подробнее)

Как ушел из жизни Михаил Горбачев: Его телефон замолчал за три месяца до смерти

Телефон Михаила Горбачева замолчал за три месяца до смерти (подробнее)