Алтайский губернатор оценил первый этап частичной мобилизации

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оценил первую волну частичной мобилизации в регионе. По его словам, первый этап прошел без скандальных ситуаций, пусть и с ошибками.

- На первом этапе, когда пошел вал, была проделана большая работа по поводу того, чтобы были призваны те люди, которые действительно подлежат призыву. Потребовалось принять целый ряд решений, чтобы поправить решения на местах, - подчеркнул Виктор Томенко.

Со слов главы региона, сейчас регионы предпринимают меры по дополнительной поддержке мобилизованных, но возможности у регионов разные. Поэтому он отметил, что не должно быть такого, что военнослужащие будут получать разные суммы, выполняя свой долг бок о бок. Данный вопрос планируют разрешить на федеральном уровне.