Министерство туризма создадут в Республике Алтай

В 2022 году горный регион посетили около 2,5 миллионов человек Фото: Анна СЕМИНА

Туристическая сфера в Республике Алтай выходит на новый уровень развития. Глава региона поручил создать отдельное министерство. Такое решение Олег Хорохордин озвучил во время совещания по предварительным итогам работы отрасли в 2022 году.

После пандемии наступили санкции

Хорохордин отметил, что после того, как прошла пандемия, и постепенно мир стал открывать границы, было опасение, что туристический поток немного схлынет, но по итогу этого не произошло. «Виной» тому санкции, из-за которых кто-то был вынужден путешествовать по России, а кто-то целенаправленно предпочел отдых в своей стране. Только по предварительным подсчетам республику за 2022 год посетили около 2,5 миллионов человек.

Параллельно с ростом туристического потока идет прирост мест размещения. Уже этой весной откроется пятизвездочный отель на территории всесезонного курорта «Манжерок». Продолжается строительство баз за счет субсидирования отрасли. Так в 2022 году регион получил 250 млн рублей. Их направили на создание модульных некапитальных средств размещения.

Пятизвездочный отель на Манжероке Фото: Анна СЕМИНА

Однако в то же время нельзя закрывать глаза на тот факт, что есть и проблемы, связанные со строительством. Прежде всего, это касается того, что проекты реализуются без предварительного обсуждения с местными жителями. Это приводит к недовольству и конфликтам.

– Такие ситуации нужно предотвращать, публичное обсуждение туристических проектов с жителями должно стать не исключением, а нормой и обязательством. Иначе отрасль может нести серьезный репутационный урон, – уверен Олег Хорохордин.

Кроме этого, благодаря государственной поддержке больше 760 специалистов сферы туризма смогли пройти переподготовку. После окончания обучения им вручили сертификаты гособразца.

– Также стартовала разработка Туристического портала Республики Алтай. Был благоустроен экологический маршрут «Тюнгурская тропа», - добавил исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Айлан Сумачаков.

Вычисляют серые схемы

По словам руководителя УФНС в Республике Алтай Илианны Упхановой, налоговые поступления от субъектов туротрасли в 2022 году составили 549 млн рублей, что на 53% больше, чем в 2021-м (359 млн). Специалисты считают, что это связано с легализацией бизнеса и работников отрасли. Налоговики проводят проверки и выводят из тени тех, кто ранее нелегально занимался приемом гостей и предоставлением услуг.

– Налоговый потенциал от туризма значительно выше и может серьезно увеличить бюджеты ряда наших районов, где пока туробъекты предпочитают работать в «серой» зоне, – подчеркнул Олег Хорохордин.

Вместе с этим, президент Ассоциации туристических организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая отметила, что в регионе все еще достаточно большое количество «теневых» организаций, а проверки как раз проводят только в легальном секторе. В то же время она обратила внимание на тот, что необходимо подумать о мерах поддержки баз, которые принимают гостей круглый год. Как бы то ни было, «синдром» сезонности все же имеет место быть – далеко не все хотят ехать в горы зимой.

Также есть проблема у предприятий, расположенных на землях, относящихся к государственному лесному фонду. Они не могут получить кредиты на развитие, им недоступна газификация, лицензии на реализацию алкоголя тоже не выдают и т.д. Помимо этого, по ее мнению, стоит продолжить работу с персоналом. Квалификации многим определенно не хватает.

Есть у нее претензии и к необоснованно высоким ценам, которые несопоставимы с качеством предоставляемого сервиса. Есть опасения, что это может отпугнуть туристов.

Без давления на бюджет

При этом, можно сказать, что нет и кадров, которые следят за отраслью. В профильном ведомстве туристической сферой занимаются только пять человек. Татьяна Зяблицкая считает, что для динамично развивающегося направления этого недостаточно.

– Правительство обязано держать на контроле важнейшие направления – это развитие инфраструктуры, цифровизация, легализация, нормативное регулирование, государственная поддержка туротрасли, кадры, – согласился Олег Хорохордин.

Горно-Алтайск предлагают сделать туристическим центров региона Фото: Анна СЕМИНА

Он также подчеркнул необходимость развития Горно-Алтайска в качестве туристического центра. А еще глава региона считает, что следует создать Кодекс туриста, чтобы приезжающие знали, как и где себя вести, старались соблюдать традиции коренного населения и с уважением относились к их вере.

В заключение совещания Олег Хорохордин сообщил о создании в Республике Алтай министерства туризма. При это он подчеркнул, что штатная численность увеличена не будет. Будет лишь оптимизация внутри ныне действующего Министерства природных ресурсов, экологии и туризма.

– Никаких дополнительных нагрузок на бюджет Республики Алтай быть не должно, – подчеркнул он важную деталь.

При новом министерстве будет создан Общественный совет, в который включат представителей туристического бизнеса, региональных и межрегиональных туроператоров, экологов, общественников и т.д.

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