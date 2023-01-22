Интересное природное явление заметили на Телецком озере

Ледяной прибой на Телецком озере. Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

Этой зимой Телецкое озеро и его достопримечательности удивляют своей невероятной красотой и редкими природными явлениями, которые продолжают появляться один за другим.

На днях интересное природное явление в Алтайском биосферном заповеднике наблюдали жители села Яйлю. Там располагается его центральная усадьба. Дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко в этот раз заметили не в глубинах озера, а на его поверхности – ледяной прибой.

– После похолодания с ночными температурами до -25°С и нескольких часов затишья, к берегу Яйлю прибило шугу и тонкий лед, который размололо поднимающимися волнами и как осколки оконного стекла выбросило на берег, - рассказывают в заповеднике.

Но уже буквально на следующий день поверхность Телецкого очистилась, а наледь осталась только на берегу.

А в канун праздника Крещения Господня на водной глади в районе Яйлю появилась снежура. Это уникальный рисунок, который получается при выпадении снега. Картинка складывается при условии, что температура водоема при этом подходит к точке замерзания. В итоге осадки пропитываются водой, но остаются поверх. Со стороны ее можно сравнить с мокрой ватой.

– На мелководье тусклый рассеянный холодный свет, пробивающийся от серого неба через, хрупкий слой снега на поверхности создаёт атмосферу застывшего во времени чужого мира. Главное правило поведения под водой - не вмешиваться в жизнь этой параллельной вселенной, не задевать ластами дно и предметы, лежащие на нем, не пугать подводных обитателей, но здесь само наше присутствие меняет этот чужой мир. Снежная пленка рвется просто от пузырьков воздуха, устремляющихся к поверхности, образуя складки, обрывки, разрывы. Такие моменты хочется успеть запечатлеть, так как долго они не продлятся и скоро штиль вновь сменится суровыми зимними ветрами, - говорят дайверы.

Снежура на озере. Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

Роману и Татьяне повезло – они смогли сделать снимки интересного природного явления и с высоты и с глубины. Со стороны они немного напоминают растрескавшийся песок в пустыне. Вот только в нашем случае он холодный и мокрый. Обыватели говорят, что на Телецком озере снежура образуется довольно редко и быстро проходит, так что случайный гость может и не увидеть его в реальности.

– Если со снежуры на воде запустится процесс ледообразования, то после смерзания снежуры образуется шуга, а потом и лед, но Телецкое озеро, за счет разрушения снежного и ледового слоя ветрами, может быть свободно от льда всю зиму, - добавляют сотрудники заповедника.

Кстати, в последний раз Телецкое озеро полностью покрывалось льдом в 2018 году. А недавно в его окрестностях произошло другое удивительное явление: в начале января из-за оттепели внезапно оттаял водопад Корбу. Из-под его голубой «шапки» сначала пошла капель, а потом образовался небольшой поток.

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