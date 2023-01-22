Жители Алтайского края в соцсетях делятся фото градусников с жуткими температурами

В барнаульском поселке Борзовая заимка градусник показал -44 Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Жители Алтайского края 22 января пережили, наверное, одну из самых холодных ночей этой зимы. В соцсетях они делятся ночными и утренними фото термометров с жуткими температурами.

Так, в паблике Barnaul 22 опубликовано фото из Тальменки – там температура достигла -48 градусов. А в Залесово опустилась аж до -52!

В остальных местах было чуть теплее. Так, в барнаульском поселке Борзовая заимка градусник показал -44, в райцентре Троицкое – минус 42. А в Новоалтайске и Топчихе и вовсе была «жара» - минус 37-38.

Впрочем, некоторые комментаторы призвали не верить термометрам.

- Да эти градусники врут! У меня два рядом – в см 20 друг от друга. Один показывает минус 45, другой минус 32. И какому верить? Среднюю выводить? – написал один из пользователей паблика.

Отметим, что по официальным данным регионального Гидрометцентра, температура ночью 22 январе в крае не опускалась ниже -41.