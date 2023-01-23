Мария Шукшина стала гидом музея в Сростках

Новый "гид" начнет работать с 1 февраля. Фото: Лилии Казанцевой

В Мемориальном музее-заповеднике Василия Шукшина в селе Сростки Алтайского края появился медиагид. Экскурсии в нем ведет дочь писателя, режиссера и актера Мария Шукшина.

Сейчас услуга находится в тестовом режиме и уже полностью будет введена с 1 февраля 2023 года. Медиагид разработан по литературно-мемориальной экспозиции «Далекие зимние вечера».

– Желающему воспользоваться этой услугой предоставляется мобильное устройство, с помощью которого он сможет совершить индивидуальную экскурсию по музею в удобном для него режиме, - рассказывают в музее.

Для пользователей представлены несколько блоков. Ровно столько же, сколько локаций: кухня, горница, сени, усадьба. Рассказ о быте семьи Шукшиных ведет Мария Васильевна. Она повествует о том, как жили ее бабушка Мария Куксина и отец в военные годы, чем он увлекался, когда сам еще был ребенком, как тяжел был быт крестьян, как он переживал все гонения и давления и многое другое.

Помимо звукового сопровождения, в программу включены текстовые материалы и фотографии. Так что посетители теперь могут почерпнуть много новой информации. К примеру, есть рассказы о некоторых редких экспонатах, название которых и зачем они вообще нужны, некоторые даже не знаю. Особенно молодежь.

– С помощью медиагида появится возможность восполнить этот пробел, рассматривая фотографии экспонатов и читая информацию о них, - добавляют сотрудники музея.

Но и это еще не все. В медиагид включены видеоролики, а также архивные аудиозаписи и новая информация, которую пока еще нельзя узнать из реального пространства музея. Так что теперь есть еще один повод побывать на родине знаменитого земляка, хотя бы ради того, чтобы увидеть, как развивается село и насколько вперед там шагнул прогресс и современные технологии.

Напомним, в Алтайском крае уже началась подготовка к Шукшинским дня. Основные мероприятия пройдут с 18 по 22 июля в Барнауле, Бийске и Сростках.

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