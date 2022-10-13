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Происшествия13 октября 2022 1:19

На Алтае выявили контрабанду древесины на 11 млн рублей

Из региона было вывезено за рубеж более 800 кубометров
Александра Сапожкова
Для вывоза древесины за границу изготавливались подложные документы

Для вывоза древесины за границу изготавливались подложные документы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайская таможня возбудила три уголовных дела по факту контрабанды древесины в Казахстан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Таможенники установили, что 43-летний директор одной из фирм-лесоэкспортеров за деньги изготавливал для иностранных организаций подложные документы для вывоза древесины за границу. При этом он действовал не только от своего имени, но и использовал данные другого предпринимателя, который ничего об этом не знал.

- С декабря 2021 года по март 2022 года из региона было вывезено за рубеж более 800 кубометров древесины на сумму почти 11 млн рублей, - сообщили в таможне.

Ведомство возбудило уголовные дела по ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Материалы дела переданы в Алтайское линейное управление МВД России. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и крупный штраф.