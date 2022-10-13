На Алтае выявили контрабанду древесины на 11 млн рублей

Для вывоза древесины за границу изготавливались подложные документы Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайская таможня возбудила три уголовных дела по факту контрабанды древесины в Казахстан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Таможенники установили, что 43-летний директор одной из фирм-лесоэкспортеров за деньги изготавливал для иностранных организаций подложные документы для вывоза древесины за границу. При этом он действовал не только от своего имени, но и использовал данные другого предпринимателя, который ничего об этом не знал.

- С декабря 2021 года по март 2022 года из региона было вывезено за рубеж более 800 кубометров древесины на сумму почти 11 млн рублей, - сообщили в таможне.

Ведомство возбудило уголовные дела по ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Материалы дела переданы в Алтайское линейное управление МВД России. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и крупный штраф.