«Начислили 44 тыс. рублей»: жителям Алтая на «Госуслугах» выставили «непонятные» налоги

Посмотреть задолженность можно на сайтах ФНС и «Госуслуги». Фото: пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю

Жители Алтайского края жалуются на непонятные суммы налогов, которые неожиданно появились в личных кабинетах на сайтах ФНС и «Госуслуги». Что еще более странно - при оплате задолженности высвечиваются реквизиты не Алтайского края, а Тульской области. За разъяснениями «Комсомолка» обратилась в региональное управление Федеральной налоговой службы.

- Жители края сообщают, что им пришли «непонятные» налоги. Неизвестно откуда взявшиеся задолженности по налогам обнаружились в личных кабинетах. Один мужчина пишет, что через «Госуслуги» его обязали выплатить почти 44 тысячи рублей. При этом он уверяет, что подобного долга за ним числиться не должно. С аналогичной проблемой отписались еще несколько человек, - сообщили в паблике Barnaul22.

По словам заместителя начальника отдела по работе с налогоплательщиками Елены Антошкиной, в минувшие выходные в личных кабинетах прошли технические работы. Вся информация была откорректирована, и с понедельника, 23 января, в кабинетах должны высвечиваться достоверные данные.

- Если все-таки неточность осталась, то мы ждем обратную связь от налогоплательщиков. По вопросам нужно обращаться по федеральному номеру 8-800-222-2222 – это единый контакт-центр. Каждый случай будем разбирать в индивидуальном порядке, ситуация под контролем, - подчеркнула Елена Михайловна.

Кроме того, налоговая задолженность теперь отображается в личном кабинете на портале «Госуслуги». Стоит учитывать, что там может высвечиваться долг за прошлые годы – ранее эта информация на «Гоуслуги» не выгружалась. Если пользователь не согласен с начислениями, нужно обратиться в налоговый орган для сверки.

Что касается реквизитов Тульской области при оплате долга, то с 1 января 2023 года все платежи, которые администрируются налоговой службой, направляются на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области, на реквизиты Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по управлению долгом.

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