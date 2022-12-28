Жители Барнаула негодуют из-за новых сумм в квитанциях

Барнаульцы получают новые квитанции Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы получают квитанции, стоимость коммуналки в которых рассчитана уже по новым тарифам. Горожане в шоке от больших сумм. Возмущенные сообщения публикуют в соцсетях.

Жительница Барнаула Татьяна написала, что ей придется заплатить за отопление 4 352 рубля.

-Такого не было в самые холодные зимы! Квартира 40 кв. метров, – сообщила женщина в группе Barnaul22.

В ответ на это другая горожанка, Наталья, написала, что за отопление ей придется заплатить 4028 рублей, а в целом 4028.

- Праздник к нам приходит, - отметила жительница краевой столицы.

Ранее мы писали, что, по словам чиновников, пересмотр тарифов на коммуналку – решение вынужденное. Это вызвано необходимостью обеспечить бесперебойную работу, предотвратить ухудшения состояния инфраструктуры ЖКХ, а также не допустить снижения надежности и качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей.