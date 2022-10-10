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Общество10 октября 2022 1:00

Почему и как лишний вес вызывает рак

Алтайские врачи рассказали, как снизить риск развития онкологии при ожирении
Екатерина Севастьянова
Эндокринолог Алтайского краевого онкологического диспансера Татьяна Ермилова

Эндокринолог Алтайского краевого онкологического диспансера Татьяна Ермилова

Фото: Алтайский онкологический диспансер

11 октября - всемирный день борьбы с ожирением, ставшим настоящей эпидемией ХХI века. Врачи бьют тревогу: избыточный вес не только наносит вред сосудам, сердцу и другим жизненно важным органам, но и серьезно повышает риск развития опухолей. О том, почему это происходит, и можно ли с этим бороться, рассказала эндокринолог Алтайского краевого онкологического диспансера Татьяна Ермилова.

Как связаны рак и ожирение?

Жировая ткань – это вообще-то полноценный орган (как сердце, печень, легкие и т.д.), относящийся к эндокринной системе, так называемая железа внутренней секреции. Она вырабатывает особые иммунные клетки - интерлейкины. Они помогают выжить клеткам организма, когда их атакуют микроорганизмы-патогены, обеспечивая их суперспособностью бесконтрольно делиться.

- Нетрудно представить, что происходит, когда жировой ткани в избытке. В организме работает постоянный очаг воспаления, который, по сути, создает почти тепличные условия для озлокачествления клеток, возникновения и развития раковых опухолей, - поясняет врач.

Как ожирение мешает лечению онкозаболеваний?

Распространенное мнение о том, что онкологический пациент всегда худой - это миф. По словам Татьяны Ермиловой, в краевом онкодиспансере более 80% пациентов имеют ожирение разной степени.

Ожирение сильно усложняет лечение онкологии и многократно повышает риск рецидивов рака. Если у онкологического пациента нарушение обмена веществ, то его обязательно нужно лечить параллельно с основным злокачественным заболеванием.

Например, многие химиотерапевтические препараты могут повышать глюкозу крови. А если это накладывается на и без того высокий сахар пациента, получается ситуация, когда продолжать лечение онкопатологии невозможно вплоть до стабилизации показателей.

Почему возникает ожирение?

В 25% случаев ожирение бывает вызвано болезнями или травмами органов эндокринной системы – надпочечников, гипофиза, травмами головного мозга на фоне психических заболеваний или приема некоторых групп препаратов (кортикостероиды, нейролептики). Такие состояния лечатся медикаментозно под строгим контролем эндокринолога.

В абсолютном же большинстве случаев причиной ожирения становится неправильный образ жизни, уверены врачи. Отсутствие культуры питания (качество продуктов, их однообразие, режим приема пищи и ее избыток), малоподвижный образ жизни, нарушение режима сна и отдыха, вредные привычки, в первую очередь, курение – все это приводит к формированию избыточной массы тела и развитию ожирения.

- Люди сейчас все больше времени проводят в автомобилях. Работа чаще тоже сидячая. А дома, после сытного ужина, засесть на часок-другой перед телевизором, компьютером – дело святое. Ну и в целом, с различными стрессами и неприятностями проще всего «бороться», заедая их вкусняшками, - поясняет Татьяна Ермилова.

Причем, об этих факторах развития ожирения знают, если не все, то большинство, однакосвернуть с привычной и, что греха таить, наиболее легкой дорожки не хватает силы воли, уверена врач.

- В большинстве случаев именно лень лежит и в попытках оправдать лишние килограммы отговорками про то, что «мама – толстушка, и бабушки с тетками тоже всегда были в теле». Наследственный фактор при ожирении не является фатальным! Решающее значение играют внешние управляемые причины, - предупреждает Татьяна Ермилова.

В чем главная опасность ожирения?

Ожирение – основная причина развития метаболического синдрома. Это тяжелое хроническое состояние, суть которого - нарушение обмена веществ. В данном случае речь идет не о проблемах со стулом, а о сложных процессах на клеточном уровне.

Метаболизм – это цепочка химических превращений питательных веществ из рациона с момента их поступления в желудок до выделения из организма. Благодаря метаболизму то, что человек съел, перераспределяется в энергию для поддержания жизни в его теле.

Если метаболизм в норме, то поступление и потеря веществ из организма примерно равны. Когда же этот баланс нарушается в ту или иную сторону, говорят о метаболическом синдроме.

- Обленившиеся клетки начинают делать свою работу спустя рукава. Это приводит к повышению уровня общего холестерина, развитию сахарного диабета 2-го типа, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, синдрома апноэ (остановка дыхания) во сне, артрозов. У женщин ожирение может сопровождаться ановуляцией, нарушениями менструального цикла, бесплодием, полипозом эндометрия, - перечисляет Татьяна Ермилова.

Как понять, что у вас метаболический синдром?

Сдать анализы. Комплексная лабораторная диагностика включает тест на уровень глюкозы натощак, глюкозотолератный тест (так называемая, сахарная кривая = натощак + спустя 2 часа после углеводной нагрузки), тест на уровень инсулина и C-пептидов. Это все кровь.

Дополнительно проводится биоимпедансометрия, определяется соотношение жира в составе организма к уровню мышечной ткани.

Отклонения от установленных нормативных показателей будут свидетельствовать о наличии метаболического синдрома. Это лечится?

Да. И метаболический синдром, и ожирение лечатся.

- Если лабораторные тесты в норме, даже при наличии легкой степени ожирения достаточно будет изменить образ жизни, и результаты порадуют вас уже спустя пару месяцев. С метаболическим синдромом все несколько сложнее и дольше, однако, и онлечится с помощью медикаментов, коррекции питания и физических нагрузок – строго под контролем эндокринолога, - говорит Татьяна Ермилова.

Доктор также напоминает, что профилактически к эндокринологу необходимо обращаться при любых гормональных сбоях в организме. У женщин это – аборт, заболевания половых органов, удаление матки в репродуктивном возрасте, нерегулярный цикл, климакс, сильный стресс. У мужчин – врожденные и приобретенные патологии и заболевания яичек, хирургическая кастрация, климакс.

- Все эти состояния буквально выбивают организм из привычного алгоритма работы. Своевременная медикаментозная терапия поможет ему мягко адаптироваться к новым условиям и избежать осложнений в виде метаболического синдрома и ожирения.

Советы эксперта

Топ-10 правил стройности

- Больше двигайтесь! Идеальная нагрузка для любого человека - ходьба, гуляйте не менее одного часа в день.

- Следите за суточным калоражем вашего рациона. Для мужчин это в среднем 2 500 ккал, для женщин - 2 200 ккал.

- Ешьте 4 - 5 раз в день, в одно время, правильно распределяйте калорийность пищи в течение дня: завтрак – 25%, обед – 35-40%, полдник – 10-15%, ужин – 25%. Последний приём пищи - не позднее 1,5 - 2 часов до сна.

- Уменьшайте в рационе животные жиры, отдавайте предпочтение маложирному мясу и рыбе, молочным продуктам, растительное масло, орехи и семечки употребляйте в небольшом количестве (20 - 30 г в сутки).

- Увеличивайте потребление клетчатки (овощи и фрукты), бобовых.

- Пользуйтесь «правилом тарелки»: половину заполняйте овощами, четверть - белковой едой (мясо, рыба, бобовые, яйца), еще четверть - сложными углеводами (крупы, бурый рис, цельнозерновой хлеб).

- Чаще готовьте на пару, используйте отварные и запеченные блюда. До максимума сократите жареные продукты, полуфабрикаты и снэки, копчености, соленья, покупные соусы, сдобную выпечку и сладости.

- Избавьтесь от вредных привычек.

- Ложитесь спать не позднее 23-00, спите с плотно задернутыми шторами, убирайте на ночь гаджеты в другую комнату, не засыпайте под телевизор. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.

- Не решайте психологические проблемы с помощью еды! Найдите стимул, который стал бы важнее, чем лишний пирожок.

КСТАТИ

Чтобы выяснить соотношение наследственного фактора и образа жизни в развитии ожирения, в Америке был проведен эксперимент: детей с лишним весом на несколько месяцев поместили в семьи с нормальной массой тела, и наоборот. В итоге, спустя время, вес первых детей нормализовался, они стали более физически активными и жизнерадостными. В то же время, изначально здоровые дети, помещенные в семьи, где царил культ еды, где телевизор и компьютерные игры допоздна предпочитались прогулкам на свежем воздухе, набрали лишние килограммы, стали хуже учиться, получили проблемы в общении со сверстниками. Так что, ища ответ на вопрос о том, что имеет большее значение - наследственность или образ жизни, выводы делайте сами.

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