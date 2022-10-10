Почему и как лишний вес вызывает рак

Эндокринолог Алтайского краевого онкологического диспансера Татьяна Ермилова Фото: Алтайский онкологический диспансер

11 октября - всемирный день борьбы с ожирением, ставшим настоящей эпидемией ХХI века. Врачи бьют тревогу: избыточный вес не только наносит вред сосудам, сердцу и другим жизненно важным органам, но и серьезно повышает риск развития опухолей. О том, почему это происходит, и можно ли с этим бороться, рассказала эндокринолог Алтайского краевого онкологического диспансера Татьяна Ермилова.

Как связаны рак и ожирение?

Жировая ткань – это вообще-то полноценный орган (как сердце, печень, легкие и т.д.), относящийся к эндокринной системе, так называемая железа внутренней секреции. Она вырабатывает особые иммунные клетки - интерлейкины. Они помогают выжить клеткам организма, когда их атакуют микроорганизмы-патогены, обеспечивая их суперспособностью бесконтрольно делиться.

- Нетрудно представить, что происходит, когда жировой ткани в избытке. В организме работает постоянный очаг воспаления, который, по сути, создает почти тепличные условия для озлокачествления клеток, возникновения и развития раковых опухолей, - поясняет врач.

Как ожирение мешает лечению онкозаболеваний?

Распространенное мнение о том, что онкологический пациент всегда худой - это миф. По словам Татьяны Ермиловой, в краевом онкодиспансере более 80% пациентов имеют ожирение разной степени.

Ожирение сильно усложняет лечение онкологии и многократно повышает риск рецидивов рака. Если у онкологического пациента нарушение обмена веществ, то его обязательно нужно лечить параллельно с основным злокачественным заболеванием.

Например, многие химиотерапевтические препараты могут повышать глюкозу крови. А если это накладывается на и без того высокий сахар пациента, получается ситуация, когда продолжать лечение онкопатологии невозможно вплоть до стабилизации показателей.

Почему возникает ожирение?

В 25% случаев ожирение бывает вызвано болезнями или травмами органов эндокринной системы – надпочечников, гипофиза, травмами головного мозга на фоне психических заболеваний или приема некоторых групп препаратов (кортикостероиды, нейролептики). Такие состояния лечатся медикаментозно под строгим контролем эндокринолога.

В абсолютном же большинстве случаев причиной ожирения становится неправильный образ жизни, уверены врачи. Отсутствие культуры питания (качество продуктов, их однообразие, режим приема пищи и ее избыток), малоподвижный образ жизни, нарушение режима сна и отдыха, вредные привычки, в первую очередь, курение – все это приводит к формированию избыточной массы тела и развитию ожирения.

- Люди сейчас все больше времени проводят в автомобилях. Работа чаще тоже сидячая. А дома, после сытного ужина, засесть на часок-другой перед телевизором, компьютером – дело святое. Ну и в целом, с различными стрессами и неприятностями проще всего «бороться», заедая их вкусняшками, - поясняет Татьяна Ермилова.

Причем, об этих факторах развития ожирения знают, если не все, то большинство, однакосвернуть с привычной и, что греха таить, наиболее легкой дорожки не хватает силы воли, уверена врач.

- В большинстве случаев именно лень лежит и в попытках оправдать лишние килограммы отговорками про то, что «мама – толстушка, и бабушки с тетками тоже всегда были в теле». Наследственный фактор при ожирении не является фатальным! Решающее значение играют внешние управляемые причины, - предупреждает Татьяна Ермилова.

В чем главная опасность ожирения?

Ожирение – основная причина развития метаболического синдрома. Это тяжелое хроническое состояние, суть которого - нарушение обмена веществ. В данном случае речь идет не о проблемах со стулом, а о сложных процессах на клеточном уровне.

Метаболизм – это цепочка химических превращений питательных веществ из рациона с момента их поступления в желудок до выделения из организма. Благодаря метаболизму то, что человек съел, перераспределяется в энергию для поддержания жизни в его теле.

Если метаболизм в норме, то поступление и потеря веществ из организма примерно равны. Когда же этот баланс нарушается в ту или иную сторону, говорят о метаболическом синдроме.

- Обленившиеся клетки начинают делать свою работу спустя рукава. Это приводит к повышению уровня общего холестерина, развитию сахарного диабета 2-го типа, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, синдрома апноэ (остановка дыхания) во сне, артрозов. У женщин ожирение может сопровождаться ановуляцией, нарушениями менструального цикла, бесплодием, полипозом эндометрия, - перечисляет Татьяна Ермилова.

Как понять, что у вас метаболический синдром?

Сдать анализы. Комплексная лабораторная диагностика включает тест на уровень глюкозы натощак, глюкозотолератный тест (так называемая, сахарная кривая = натощак + спустя 2 часа после углеводной нагрузки), тест на уровень инсулина и C-пептидов. Это все кровь.

Дополнительно проводится биоимпедансометрия, определяется соотношение жира в составе организма к уровню мышечной ткани.

Отклонения от установленных нормативных показателей будут свидетельствовать о наличии метаболического синдрома. Это лечится?

Да. И метаболический синдром, и ожирение лечатся.

- Если лабораторные тесты в норме, даже при наличии легкой степени ожирения достаточно будет изменить образ жизни, и результаты порадуют вас уже спустя пару месяцев. С метаболическим синдромом все несколько сложнее и дольше, однако, и онлечится с помощью медикаментов, коррекции питания и физических нагрузок – строго под контролем эндокринолога, - говорит Татьяна Ермилова.

Доктор также напоминает, что профилактически к эндокринологу необходимо обращаться при любых гормональных сбоях в организме. У женщин это – аборт, заболевания половых органов, удаление матки в репродуктивном возрасте, нерегулярный цикл, климакс, сильный стресс. У мужчин – врожденные и приобретенные патологии и заболевания яичек, хирургическая кастрация, климакс.

- Все эти состояния буквально выбивают организм из привычного алгоритма работы. Своевременная медикаментозная терапия поможет ему мягко адаптироваться к новым условиям и избежать осложнений в виде метаболического синдрома и ожирения.

Советы эксперта

Топ-10 правил стройности

- Больше двигайтесь! Идеальная нагрузка для любого человека - ходьба, гуляйте не менее одного часа в день.

- Следите за суточным калоражем вашего рациона. Для мужчин это в среднем 2 500 ккал, для женщин - 2 200 ккал.

- Ешьте 4 - 5 раз в день, в одно время, правильно распределяйте калорийность пищи в течение дня: завтрак – 25%, обед – 35-40%, полдник – 10-15%, ужин – 25%. Последний приём пищи - не позднее 1,5 - 2 часов до сна.

- Уменьшайте в рационе животные жиры, отдавайте предпочтение маложирному мясу и рыбе, молочным продуктам, растительное масло, орехи и семечки употребляйте в небольшом количестве (20 - 30 г в сутки).

- Увеличивайте потребление клетчатки (овощи и фрукты), бобовых.

- Пользуйтесь «правилом тарелки»: половину заполняйте овощами, четверть - белковой едой (мясо, рыба, бобовые, яйца), еще четверть - сложными углеводами (крупы, бурый рис, цельнозерновой хлеб).

- Чаще готовьте на пару, используйте отварные и запеченные блюда. До максимума сократите жареные продукты, полуфабрикаты и снэки, копчености, соленья, покупные соусы, сдобную выпечку и сладости.

- Избавьтесь от вредных привычек.

- Ложитесь спать не позднее 23-00, спите с плотно задернутыми шторами, убирайте на ночь гаджеты в другую комнату, не засыпайте под телевизор. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.

- Не решайте психологические проблемы с помощью еды! Найдите стимул, который стал бы важнее, чем лишний пирожок.

КСТАТИ

Чтобы выяснить соотношение наследственного фактора и образа жизни в развитии ожирения, в Америке был проведен эксперимент: детей с лишним весом на несколько месяцев поместили в семьи с нормальной массой тела, и наоборот. В итоге, спустя время, вес первых детей нормализовался, они стали более физически активными и жизнерадостными. В то же время, изначально здоровые дети, помещенные в семьи, где царил культ еды, где телевизор и компьютерные игры допоздна предпочитались прогулкам на свежем воздухе, набрали лишние килограммы, стали хуже учиться, получили проблемы в общении со сверстниками. Так что, ища ответ на вопрос о том, что имеет большее значение - наследственность или образ жизни, выводы делайте сами.

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