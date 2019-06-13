Как жить, если у тебя рак. Часть 1.

С начала 2019 года на горячую линию всероссийской службы поддержки онкопациентов «Ясное утро» поступило чуть больше 100 обращений из Алтайского края. Это не более 1% от общего количества запросов. Для сравнения 28,5% звонков поступает от жителей Москвы. А между тем, проект может помочь пациенту и его близким справится со многими социальными, психологическими и юридическими проблемами, которые сопровождают онкологическое заболевание в нашей стране.

Вместе с онкопсихологом, резидентом службы «Ясное утро» Еленой Бусель мы запускаем серию публикаций под общим названием «Как жить, если у тебя рак».

- Елена, с чем чаще всего обращаются на горячую линию «Ясного утра»?

- Список запросов, на самом деле весьма внушителен. Чаще всего наших абонентов волнует, как и где найти силы, чтобы справиться с обстоятельствами, в которых они оказались. Важной темой звонков становятся различные страхи, связанные с болезнью, и суицидальные настроения - когда человек перестает видеть смысл в своем существовании, ощущает себя обузой для родных и близких и испытывает глубокие моральные страдания по этому поводу.

Что касается звонков от родственников и близких онкологических пациентов – а они тоже нередко бывают нашими абонентами – то чаще всего они касаются правильной психологической поддержки. Ведь когда мы сталкиваемся с тяжелым заболеванием родного человека или друга, общение с ним уже перестает быть прежним. Становится неудобным оказывать поддержку, которую мы привыкли обычно оказывать. Возникает ощущение, что нужно как-то по-другому себя вести. Как? Очень много людей задаются этим вопросом.

- То есть испытывать подобные эмоции – это нормально?

- Конечно. Вихрь вопросов, сомнений и страхов в голове абсолютно нормален для любого, кто столкнулся с онкологией. Человек на какое-то время оказывается растерян и опустошен. Наши абоненты часто описывают это состояние словами «эта новость меня оглушила». Вспомните, как в фильмах про войну показывают людей после взрыва. Они не могут адекватно воспринимать окружающую реальность, «плывет» все: слух, зрение, сознание. Но это не вы такой слабый - такова обычная реакция нашей психики.

С онкодиагнозом многие живут многие годы и уходят из жизни от каких-то совершенно иных причин.Фото: Юлия КОРЧАГИНА

- Чего больше всего боятся онкологические пациенты?

- Страхов, связанных с этой темой, очень много. А вдруг мне будет больно? А если лечение окажется неэффективным? Я наверняка буду испытывать массу физических неудобств. Я могу лишиться органа. Может измениться моя внешность. Я потеряю работу. От меня отвернутся друзья и коллеги.

Кстати, один из распространенных страхов - канцерофобия. Когда человек вовсе не болен онкологией, она может даже ему не угрожать, но патологическая боязнь, ожидание, заболевания оказывает невероятно токсичное действие на психику, заполняя жизнь постоянными тревогами и стрессами.

- А страх смерти? Это одна из первых мыслей, возникающих при слове онкология. Во всяком случае, у меня и у большинства моих знакомых.

- И у меня тоже! Представляете?! Об этом заболевании никто не любит говорить. И все же, мне кажется, что страх смерти от онкологии во многом искусственно сформирован в обществе. Одно время эта тема вообще была табуировна, пациенты и их родственники старались скрыть болезнь от окружающих, как будто она заразна.

Онкология вызывает чувство почти мистического ужаса. Для этого есть определенные предпосылки. Например, низкая онкоосведомленность общества, отсутствие четкой, открытой информации об этом заболевании и причинах его возникновения, большое количество мифов, наполняющих эту тему. Кажется, что вокруг фатально много людей с этим заболеванием. Но если подумать – с чего мы взяли, что онкология непременно связана со смертью?

Люди с таким диагнозом очень часто живут многие годы и уходят из жизни от каких-то совершенно иных причин. Даже от сердечнососудистых заболеваний в нашей стране умирают гораздо чаще. Причем, нередко умирают внезапно, чего, кстати, не бывает с онкологией. Со смертью, так или иначе, связаны аварии, техногенные катастрофы, теракты. Но почему обо всем этом мы говорим гораздо спокойнее? Страх смерти от онкологии просто очень живуч.

Алтайский край находится в лидерах по онкозаболеваниямФото: Олег УКЛАДОВ

- Можно ли побороть свои страхи?

- Я бы спросила иначе – как работать со страхами? Потому что бороться со страхами, «стыдиться» их, а тем более, пытаться их подавить нельзя. Это может иметь негативные последствия для психики. Страх – это эмоция, а любая эмоция, которая есть у человека, должна быть обязательно прожита.

Страх – это защитная реакция на какое-то событие, несущее в себе угрозу. И в этом смысле он бывает очень конструктивным. Боязнь онкологии, порой, от нее же и оберегает, заставляя человека чаще проходить обследования, правильно питаться, не курить и т.п. А в ситуациях, когда пациент все же получил такой диагноз, страх может выступать своеобразным генератором сил: человек будет совершать те действия, которые помогут избежать пугающих событий. Страх – это энергия довольно большой силы. Важно, в какую сторону вы ее направите – в конструктив или на саморазрушение.

- Как направить страх в конструктив?

- Техник работы со страхом очень много, каждый может сам решить, что ему больше подходит. Самое простое - пообщаться со своим страхом. Расспросите себя: что он для вас значит, что вы о нем думаете, зачем он к вам пришел, что он может вам дать, или о чем он вас предупреждает. Еще страх можно нарисовать, а потом порвать рисунок, смять его и обязательно выбросить или сжечь. Такими действиями вы, во-первых, проживаете эту эмоцию. А, во-вторых, конкретизируя образ и свое отношение к нему, помогаете себе вернуть контроль над ситуацией.

Всем, кого волнует эта тема, я бы порекомендовала книгу американского психотерапевта Ирвина Ялома «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти» и «Последнюю лекцию» Рэнди Пауша. Это тоже книга, но ее русская озвучка есть и на Ютубе.

«У меня возникла «техническая» проблема. Большую часть жизни я находился в прекрасной физической форме, но сейчас у меня 10 опухолей в печени, и мне осталось жить всего несколько месяцев… Так как же следует использовать отпущенный мне короткий срок?» - ответ на этот вопрос пытается дать своим читателям Рэнди Пауш.

Один из распространенных страхов – канцерофобия, когда человек не болен онкологией, но патологическая боязнь ее оказывает невероятно токсичное действие на психику.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Вы сказали, что страх, как и любая эмоция обязательно должен быть прожит. Как понять, что это уже произошло?

- Когда во время мыслей о своем страхе вы больше не испытываете чувство напряженности и дискомфорта. Вы просто осознаете, что он есть, как есть, например, ваша правая рука. Вы понимаете, как страх можно «использовать».

Есть замечательная техника, помогающая прожить негативную эмоцию. Нужно отследить мысль, которая мешает вам жить и сказать ей «Стоп!». Можно даже мысленно представить, как эта мысль проплывает мимо вас прочь, а еще лучше закрыть перед ее «носом» дверь. Пример: «Вот я опять думаю, что я болею, и все будет плохо». Отловили, осознали и решили, о чем действительно НУЖНО сейчас думать – о том, что вы болеете и все будет плохо или, например, что вам предстоит лечение, которое уже помогло тысячам пациентов. Только вы управляете своими мыслями и только вы можете выбирать о чем и в каком ключе вы хотите думать. Отлавливая негативные мысли, которые доставляют дискомфорт можно заменять их на позитивные. Это как собирать паззл: когда кусочек не подходит, вы меняете его на другой, и постепенно все встает на свои места.

- Нередко онкопациенты разрядку от негативных эмоций находят в разных хобби. В вашей практике были пациенты с необычными увлечениями?

- Собственно, это как раз про то, что человек пытается прожить отведенное ему время, максимально наполнив смыслом. Любое увлечение происходит по велению сердца. Хобби - это всегда любимое дело.

У меня была пациентка, молодая девушка, которая столкнувшись со своим заболеванием, решила проживать его, помогая другим. Это было совершенно невероятно! Все, кто сталкивался с ней в тот период времени, признавались, что были поражены: как человек, борясь с онкологией, абсолютно серьезно и вдохновенно может транслировать другим, что жизнь прекрасна?! А для нее это было огромным ресурсом.

Еще мне очень откликается история шведской певицы, поэта и композитора Мари Фредрикссон. Перенеся множество операций по поводу рака головного мозга, она ослепла на один глаз, частично потеряла подвижность правой части тела, но при этом неожиданно открыла в себе талант художницы. Ее выставки проходят на родине и во многих странах мира.

Кстати, наша соотечественница Дарья Донцова до своей болезни и не помышляла о карьере писательницы. А ей, между прочим, ставили 4-ю стадию рака груди.

- Так и напрашивается вопрос: может быть, все дело в том, что одни имеют больше возможностей, чем другие?

- Ник Вуйчич родился в семье простых эмигрантов глубоким инвалидом с отсутствующими конечностями. При этом он сумел стать знаменитым на весь мир мотивационным оратором, писателем, отцом двоих детей!

Можно иметь массу возможностей, в том числе и финансовых – ведь ваш вопрос был об этом? - но не иметь мотивации использовать их себе во благо. Самые лучшие возможности всегда находятся в нас самих. И «ключик», помогающий открыть их, заключается в том, чтобы не позволять себе мыслить категориями «конца», а видеть ситуацию как часть жизни, которую вы проживаете здесь и сейчас.

Подсказка КП

Телефон всероссийской горячей линии службы поддержки онкопациентов «Ясное утро» - 8 800 100 0191. Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно. Полезные статьи и ссылки на сайте.

Досье «КП»

Онкопсихолог, резидент службы «Ясное утро» Елена БусельФото: из личного архива героя(ев) публикации

Елена Бусель окончила МГГУ имени Шолохова по специальности «Психолог». В 2017 году прошла переквалификацию на клинического психолога в МГМСУ им. Евдокимова. В Службе «Ясное утро» начала работать волонтером в 2013 году. Сейчас она - штатный психолог Службы, участвует в обучении начинающих консультантов.