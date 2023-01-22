Лыжник из Барнаула разбился в Шерегеше 21 января 2023. Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области

21 января в кемеровском туркомплексе «Шерегеш» погиб 37-летний лыжник из Барнаула. Об этом сообщили в областном Следкоме.

Трагедия произошла 21 января около 11 часов на горе Зеленая. По версии следствия, лыжник спускался на горных лыжах, в какой-то момент на большой скорости он выехал за пределы трассы на участок с камнями и упал.

Спасателей вызвали очевидцы происшествия. Во время оказания медицинской помощи мужчина, к сожалению, скончался.

- Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. По данному факту возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью, повлекшее по неосторожности смерть), - сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. О личности погибшего ничего не сообщается.

Отметим, в 2019 году на трассе «Лыжня здоровья» в Барнауле также умер человек. Очевидцы рассказывали, что мужчина упал, ему пытались оказать помощь другие лыжники, а «скорая» якобы ехала 30 минут. Мужчина в итоге умер по неизвестной причине.

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