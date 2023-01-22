Там, где лебеди зимуют. В чем «секрет» особого незамерзающего озера на Алтае, где собираются тысячи птиц

Лебединое озеро находится в Советском районе Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Лебединое озеро – настоящая жемчужина Алтайского края. Когда вокруг всю природу сковывает мороз, леденеют реки, этот водоем остается неподвластным сибирской стуже. Ежегодно здесь пережидают холода сотни лебедей-кликунов. В чем секрет этого места – в материале «КП».

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Единственное место в России

Еще по пути к тому самому озеру встречаются плавающие в небольших водоемах отдельные пары птиц.

– Это лебеди-шипуны. Они более агрессивные и совсем не любят большую компанию, поэтому держатся обособленно, - объясняет егерь заказника «Лебединый» Алексей Солдатов.

На самом деле, здесь, в предгорье Алтая несколько незамерзающих озер, со дна которых бьют ключи с температурой +4…+6°С. Главное из них – озеро Светлое, которое в народе уже прозвали Лебединым. Оно находится в Советском районе, недалеко от села Урожайное. В холодное время года сюда слетаются около 1000 лебедей и порядка 2000 уток. Это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата.

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

В отличие от одиночек-шипунов, клинуны более общительны и предпочитают большие компании, поэтому тихим это озеро точно не назовешь. Их гогот перебивают только часто пролетающие над землей вертолеты.

Более короткий маршрут

Предполагается, что лебеди прилетают на Алтай из тундры Салехарда. Как правило, места их зимовки находятся более южнее – в районе Китая. Как птицы разузнали о незамерзающем алтайском озере, точно неизвестно. Но облюбовали они это местечко давно. Первых особей здесь заметили больше века назад – в 1921 году.

– Возможно, сбились с курса, а после того, как здесь перезимовали, поняли, что незачем тратить лишние силы на перелет в дальние края, если здесь можно комфортно перезимовать, – говорит директор КГБУ «Алтайприрода» Алексей Астанин.

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Массово лебеди-кликуны начали прилетать на Алтае с 1960-х. Они прибывают сюда в октябре и покидают озеро примерно в середине марта, когда начинает теплеть. Возвращаются лебединые семьи осенью уже с новым потомством. Но некоторые остаются здесь на ПМЖ. Как правило, это старички, которые уже не планируют стать родителями.

Сытая жизнь

В естественной среде основная кормовая база у лебедей – это водоросли. Но в «проживание» включено также и питание. Практически каждый день на озеро приезжают туристы, которые подкармливают птиц овсом – его продают за 50 рублей прямо у смотровых мостков.

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

– Но турист – это не основной источник пищи, – смеется егерь Алексей Солдатов. – На сезон закуплено 20 тонн корма. Я кормлю их каждый день. В морозы даю побольше.

Овес работник заказника подает лебедям прямо с лопаты. Они стаей кидаются за лакомством, ныряя с головой, подхватывая утонувшие зернышки. Между собой лебеди довольно агрессивно, щипая друг друга за шею и отталкивая.

– Это еще они довольно мирно себя ведут, вот весной, перед отлетом устраивают настоящие бои. В каждой семье есть глава, который следит за порядком, смотрят друг за другом, делят территорию. Лебеди живут до 20 лет, поэтому успевают побывать на озере не единожды. Наверняка среди них есть целые семьи – родители, бабушки, дедушки и даже прабабушки и прадедушки. Птицы с шеями потоньше – самки, потолще – у самцов. А серые – это еще молодые особи - рассказывает Солдатов.

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Развитие туризма

Директор «Алтайприроды» Алексей Астанин отмечает, что заказник «Лебединый» не ограничивается лишь озером. Это огромная территория площадью 30,5 тысяч га, на которой обитают косули, лоси, зайцы, лисы, бобры, выдры, порядка 120 видов птицы, включая краснокнижных: могильника и орлан-белохвоста, а также были замечены пара малых лебедей, которые тоже находят под угрозой вымирания.

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежегодно заказник посещают около 30 тысяч туристов. Инфраструктура рядом с озером постепенно развивается. Сейчас там установлена двухэтажная смотровая площадка, мостки. После ЧП, когда группа туристов решила обойти по льду смотровые мостки, чтобы не ждать очередь, и провалилась в воду, берег огородили забором. Под ним, кстати, любят сидеть зайцы, прибегающие из фруктового сада.

В ближайших планах – обустройство пункта обогрева, так как даже при небольшом минусе на озере очень холодно из-за влажности и ветра.

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Лебединое озеро на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

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