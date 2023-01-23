С миру по открытке: жительница Барнаула сделала постросскинг своим хобби

Посткроссинг - это обмен открытками между случайными адресатами из разных стран. Фото: Анна Усик

В 21 веке мы почти не пишем бумажные письма. Зачем? Ведь уже давно существует электронная почта. Письмо дойдет быстро, но при этом так же быстро затеряется в череде других электронных писем. А вот бумажная открытка с другого конца света порадует получателя и сохранится на долгие годы. Как такую получить, рассказала Анжелика Князева - один из организаторов клуба посткроссинга в Барнауле.

Посткроссинг - это обмен открытками между случайными адресатами из разных стран. Такое, на первый взгляд, странное хобби способно увлечь и подарить массу впечатлений. Появлению его мы обязаны буккроссингу - обмену книгами.

Анжелика Князева Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Чтобы стать посткроссером, нужно зарегистрироваться на сайте, получить случайно выбранный адрес и отправить первую открытку по обычной почте. В ответ, вы точно так же получите открытку, например, из Германии. Что на ней будет изображено и что написано - всегда большой сюрприз, но, по словам Анжелики, лучше заполнить свой профиль на сайте подробно, описать свои интересы, тогда отправитель будет учитывать ваши пожелания.

Например, Анжелика Князева любит лошадей и фильмы про Джека-Воробья, она собирает коллекции, и отправители с радостью шлют ей открытки с изображением лошадей и киногероев.

Именно радость от полученного и отправленного привета из другой страны помогает этому сервису развиваться. Анжелика рассказывает, что когда она получает открытку, то чувствует себя частью чего-то большего, частью большой семьи. Через это хобби она познает мир, всю его многогранность. Ведь никогда не знаешь, откуда придёт открытка, что за человек ее подпишет, о чем расскажет. Многие передают привет коту Анжелики, о котором она пишет в своих открытках.

В настоящее время в коллекции Анжелики Князевой 220 открыток со всего мира. Фото: Анна Усик

Одной из самых странных открыток, которую получила девушка, была реклама автосалона. Иногда участники этого проекта помимо открыток, отправляют друг другу подарки в конвертах. Например, одна женщина из Нидерландов прислала ей путеводитель по городу Утрехт. Находила она в конвертах и китайские карты, странички отрывного календаря, рецепты блюд на французском языке: «Я переведу и приготовлю их все!», - смеется Анжелика.

Такие подарки способны удивить и тронуть за душу. Посткроссинг - это не только обмен открытками, но и способ рассказать о себе миру и узнать чем живут другие.

Больше всего посткроссеров находится в России, но чаще всего открытки шлют из Германии. В целом, на сайте посткроссеров представлено 207 стран.

Бывает и так, что одной открыткой дело не ограничивается, многие заводят дружбу по переписке и это действительно здорово, иметь друзей из разных стран. Да и не только из разных стран, это хобби позволяет найти друзей и в своем городе, ведь посткроссеры встречаются для того, чтобы показать друг другу свои открытки, обменяться ими и, можно даже сказать, для того чтобы похвастаться. Например, у Анжелики есть открытка из Северной Македонии. Там очень мало посткроссеров и получить ее оттуда - это большая редкость.

У Анжелики Князевой в планах проводить встречи участников посткроссинга. Причем она хочет собираться не только ради открыток, а и с целью провести вечер без гаджетов. Девушка преподает игру на гитаре, и так вышло, что в основном в клубе сейчас ее ученицы-подростки. Кстати, их родители рады, что в жизни детей появилось такое хобби: «Так они меньше сидят в телефонах».

Больше всего посткроссеров находится в России, но чаще всего открытки шлют из Германии. Фото: Анна Усик

И действительно, мало просто купить и отправить открытку, к этому делу стоит подходить с душой. Найти нужную открытку, красиво её оформить, подписать. Это требует времени, и тем и ценнее каждая полученная и отправленная открытка. Ведь люди занимаются посткроссингом, в том числе и для того чтобы подарить приятные эмоции друг другу.

Топ-5 самых популярных вопросов о посткроссинге

Как отправить открытку?

Нужно зайти на сайт https://www.postcrossing.com/ и пройти простую регистрацию. Сайт полностью на английском языке, но в настройках есть возможность перевода на русский язык. После регистрации нужно заполнить профиль и выбрать первого адресата.

А отправят ли мне открытку в ответ?

Да, конечно. В этом весь смысл посткроссинга - когда отправляешь сам, то в ответ точно так же приходит открытка.

Сколько это стоит?

Всё зависит от количества отправленных открыток. Когда вы только зарегистрировались на сайте, можно отправить не более пяти открыток за раз. Как только они дойдут, количество увеличится. В среднем одна открытка стоит 20 рублей, марка по России - 19 рублей, по миру - 65 рублей.

Где купить открытку и марки?

С популярностью посткроссинга популярными стали и интернет-магазины открыток. Некоторые магазины можно найти в социальных сетях. Там можно заказать открытки и марки на любую тематику, но лучше это делать в складчину с другими участниками клуба. Так более выгодно. Нужно учитывать и номинал марок - покупать марку за 100 рублей номиналом в 5 - бессмысленно, хотя если она вам понравилась и хочется отправить открытку именно с такой маркой, то почему бы и нет.

Как подписать открытку?

Подписывают открытку нужно на английском языке, так как он считается международным языком. Это отличный способ подтянуть свой английский, но на случай, если им не владеешь, можно воспользоваться переводчиком. Если же вам достался адресат из России, то можно использовать родной язык.

А вот что в ней написать - это уже на ваше усмотрение. Перед отправкой стоит изучить интересы адресата. Кто-то пишет рецепты блюд, кто-то кратко рассказывает о том, как прошел его день. Многие украшают открытку тематическими наклейками. В общем, что вам посоветует ваша фантазия, то и пишите.

Такое нетривиальное хобби может подарить не только эмоции, новых друзей, но и улучшить английский, да и просто открыть новые грани этого многообразного мира.

Цифра КП

В настоящее время в коллекции Анжелики Князевой 220 открыток со всего мира.

Фото: Анна Усик

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