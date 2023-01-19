Стратегию сохранения редкого алтайского горного барана утвердили в России

Аргали - самый крупный баран планеты, Фото: нацпарк «Сайлюгемский», Алексей Кужлеков

Минприроды и экологии РФ одобрило документ по сохранению редкого алтайского горного барана. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Эксперты подготовили документ по инициативе Всемирного фонда дикой природы вместе со специалистами, которые много лет изучают и сохраняют редкого горного барана на Алтае и в Туве. Стратегия определяет важнейшие задачи по сохранению вида, в том числе сохранение современных устойчивых группировок и создание условий для беспрепятственной миграции животных между Россией и Монголией

Кроме того, после принятия этого документа состоятся учеты численности и состояния популяции аргали, а также различные экопросветительские и антибраконьерские мероприятия.

– Стратегия объединяет опыт и дает план действий, которому будут следовать все природоохранники, – пояснил Александр Карнаухов, координатор проектов Всемирного фонда дикой природы.

Аргали встречаются не только в России. Это вид мигрирует и зимой находится в Монголии, где меньше снега. Летом животные возвращаются назад. Редкий вид охраняют благодаря взаимодействию двух стран.

Ранее мы писали, что в горах Алтая сняли на видео схватку очень неуверенных в себе горных баранов. Ученые национального парка добавили, что на хребте Сайлюгем зафиксировали рекордное поголовье аргали - 2488 особей

Справка

Алтайский горный баран (аргали, архар) - самый крупный баран планеты, который обитает на границе России и Монголии. Это хребты Сайлюгем, Чихачева, Монгун-Тайга, Цаган-Шибэту. Здесь расположен национальный парк «Сайлюгемский», заповедники «Алтайский» и «Убсунурская котловина», природный парк «Зона покоя плато Укок

Общая численность архаров - около 4,8 тыс. особей, около двух тысяч обитает – в нашей стране. Животные занесены в Красную книгу России.

В России нельзя охотиться на алтайских горных баранов с 1934 года.

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