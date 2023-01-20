Алтайские полицейские назвали основные схемы, которыми пользуются мошенники

Правоохранители рекомендуют провести профилактические беседы с пожилыми родственниками Фото: Антонина Лышова

В Алтайском крае мошенники стали использовать новую уловку – выманивают деньги у доверчивых пенсионеров, представляясь медицинскими работниками. Подробности случившегося рассказали в ГУ МВД России по региону.

Жертвой стал житель Новоалтайска 1942 года рождения. Ему позвонили на домашний телефон. Неизвестный представился врачом поликлиники и рассказал, что его внучка якобы попала в ДТП и по ее вине пострадала другая девушка. Ей нужно возмещение материального ущерба – 800 тысяч рублей.

Пенсионер растерялся, так как очень переживал за внучку. Псевдоврачу он рассказал, что у него есть только 100 тысяч рублей. Мошенники сказали дедушке, что к нему подъедет машина и деньги нужно передать водителю.

- Пенсионер взял деньги, под диктовку злоумышленника вышел из подъезда, увидел автомобиль с тонированными стёклами, марку которого не запомнил. Через приоткрытое окно пострадавший передал водителю пакет с деньгами. Впоследствии он понял, что его обманули и обратился в полицию, - уточняют в ведомстве.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия. Кстати, в регионе уже четыре человека попали на подобную уловку. В связи с этим правоохранители напоминают жителям основные схемы мошенничества.

Кем могут представляться мошенники?

- Сотрудниками правоохранительных органов (полиция, прокуратура, следственный комитет, ФСБ);

- Сотрудниками банка и других финансовых кредитных организаций;

- Сотрудниками портала Госуслуг;

- Представителями брокерских контор, финансовых бирж, инвестиционных компаний;

- Представителями медицинских страховых компаний;

- Ясновидящими и целителями.

Что чаще всего говорят мошенники?

Самая распространенная уловка мошенников – ввести в заблуждение, что на вашем счету замечены подозрительные операции или на вас оформлен кредит. Затем они убеждают жертву перевести деньги на «безопасный счет» или оформить еще один кредит.

Также мошенники могут сыграть на эмоциях, используя схему «ваш родственник попал в беду» и для решения вопросы нужны деньги. Многие жертвы лишились своих кровных, поверив, что стали обладателем крупного выигрыша, получили огромный процент на бирже или имеют право на компенсацию за ранее купленные лекарства или БАДы.

Важно!

В полиции напоминают жителям Алтайского края, что настоящие сотрудники банков никогда не звонят, чтобы узнать какие-либо персональные данные и ни в коем случае не просят переводить деньги или открывать кредиты.

Если вы планируете совершать покупки в интернете, то внимательно изучайте страницу продавца, чтобы не попасть на сайт-двойник магазина. Также правоохранители рекомендуют провести беседы с пожилыми родственниками, рассказав о распространенных схемах мошенничества.

- Объясните, что, прежде всего, надо позвонить своим родным и убедиться, что с ними все в порядке, а не отдавать в панике деньги незнакомым людям. Только аферисты убеждают пожилых людей спрятать деньги в пакет и передать их курьеру, - уточняют в ГУ МВД России по региону.

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