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НовостиПроисшествия19 января 2023 3:06

80-летнего пенсионера из Новоалтайска обманул мошенник, представившийся врачом

Он отдал ему 100 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пенсионер отдал мошенникам все свои накопления

Пенсионер отдал мошенникам все свои накопления

Фото: Анна СЕМИНА

80-летний житель Новоалтайска стал жертвой мошенников. Они использовали старую схему, но с новыми вводными данными.

– Накануне жителю Новоалтайска 1942 года рождения на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился врачом поликлиники, и сообщил, что его внучка попала в ДТП, - сообщают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Собеседник рассказал, что пострадавшей в аварии девушке требуется возмещение ущерба и за это она просит 800 тысяч рублей. Пенсионер растерялся и сообщил «врачу», что у него есть только 100 тысяч. Незнакомец согласился на это и сказал, что скоро подъедет автомобиль и деньги заберут.

Пенсионер с подсказки лжемедика вышел на улицу, встретил машину с неизвестными людьми и через приоткрытое тонированное окно передал пакет с наличными. Причем марку автомобиля он не запомнил.

Когда эмоции схлынули, мужчина понял, что попался на уловку мошенников. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сам пострадавший позже рассказал, что знал о подобных схемах, но в критической ситуации все же не смог реально оценить обстановку.