80-летнего пенсионера из Новоалтайска обманул мошенник, представившийся врачом

Пенсионер отдал мошенникам все свои накопления Фото: Анна СЕМИНА

80-летний житель Новоалтайска стал жертвой мошенников. Они использовали старую схему, но с новыми вводными данными.

– Накануне жителю Новоалтайска 1942 года рождения на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился врачом поликлиники, и сообщил, что его внучка попала в ДТП, - сообщают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Собеседник рассказал, что пострадавшей в аварии девушке требуется возмещение ущерба и за это она просит 800 тысяч рублей. Пенсионер растерялся и сообщил «врачу», что у него есть только 100 тысяч. Незнакомец согласился на это и сказал, что скоро подъедет автомобиль и деньги заберут.

Пенсионер с подсказки лжемедика вышел на улицу, встретил машину с неизвестными людьми и через приоткрытое тонированное окно передал пакет с наличными. Причем марку автомобиля он не запомнил.

Когда эмоции схлынули, мужчина понял, что попался на уловку мошенников. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сам пострадавший позже рассказал, что знал о подобных схемах, но в критической ситуации все же не смог реально оценить обстановку.