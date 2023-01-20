Экс-судья из Бийска оказался на скамье подсудимых после зверского убийства

Обвиняемый в зверском убийстве дважды получал статус мирового судьи Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший мировой судья сам предстанет перед судом по обвинению в зверском убийстве. Как сообщает пресс-служба СК РФ по Алтайскому краю, преступление было совершено больше года назад, но ушло в суд только сейчас, потому что возбуждение уголовного дела против судьи, пусть даже бывшего, процедура долгая. Сначала следователи обращались в высшую квалификационную коллегию судей с просьбой возбудить дело, после чего ждали решения. В итоге обвинение в убийстве было предъявлено только в ноябре 2022 года. Все это время бывший мировой судья находился под подпиской о невыезде.

По материалам уголовного дела, 10 января 2022 года в Бийске практикующий 58-летний юрист распивал спиртное с бывшим клиентом 66 лет, с которым поддерживал приятельские отношения. И тот, и другой мужчина, судя по характеристикам, представленными в суде, имели незапятнанную репутацию. Один дважды выбирался мировым судьей, другой был ветераном производства, почетным тружеником, награжденным поощрениями и грамотами.

Что произошло такого между двумя добропорядочными гражданами, порядочно, а вернее беспорядочно выпившими, остается только гадать, случаи, когда количество алкоголя «заливает разум» многочисленны.

Но в тот вечер жители дома, где жил потерпевший пенсионер, содрогнулись от громкого ора бывшего судьи, который, открыв квартиру с окровавленным трупом, продолжал бушевать в подъезде.

Как свидетельствуют материалы дела, экс-судья в ходе ссоры нанес хозяину жилища не менее одиннадцати ударов деревянными табуретами и чайником, множественные удары по голове и телу, а также, не менее пяти ударов кухонным ножом в область головы и шеи.

В ходе следствия обвиняемый, хорошо знакомый с юриспруденцией, пытался настаивать на версии самообороны. Однако следствие посчитало, что для самообороны вряд ли бы потребовалось такое количество смертельных ударов табуретом, чайником и ножом.

В данный момент обвиняемый ожидает суда. Известно также, что во время следствия бывший мировой судья в срочном порядке развелся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расчленила и расфасовала по мусорным мешкам: как продвигается дело уроженки Барнаула, убившей мужа Энди Картрайта

Жуткий случай произошел летом 2020 года в Петербурге (подробнее)