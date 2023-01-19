Исследование можно пройти в краевом Диагностическом центре Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выявлены четыре случая заражения корью. В круг контактных входят более 400 человек. В Диагностическом центре жители региона могут проверить свой организм на наличие антител к кори. Подробности в нашем материале.

О заболеваемости

Как рассказала «Комсомолке» главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, в регионе на 19 января не были выявлены новые случаи заражения.

- Одного из пациентов уже выписали из больницы. Состояние других удовлетворительное, - отметила эпидемиолог.

Эпидемиолог отметила, что среди заболевших двое приходятся друг другу родственниками - один заразил другого. Остальные случаи никак не взаимосвязаны друг с другом. На данный момент проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия, в том числе наблюдение за контактными.

Как проверить наличие в организме антител к кори?

Как пояснили в краевом Диагностическом центре, единственная защита от кори – вакцинация или наличие в организме антител после перенесенной инфекции.

- Именно определение антител к вирусу кори (IgG) является показателем напряженности иммунного ответа на вирус кори, - уточняют в Диагностическом центре.

Защитные антитела вырабатываются на 2-4 неделю после заражения, в крови они остаются пожизненно. То есть повторно заболеть корью нельзя. Эти же антитела могут вырабатываться после вакцинации.

В Диагностическом центре можно сдать кровь и узнать наличие этих антител в организме. Стоимость услуги составляет 340 рублей, также придется заплатить 120 рублей за взятие материала. Результаты в этот же день отобразятся в личном кабинете пациента, приезжать за ними лично не обязательно.

Записаться на сдачу анализа можно через личный кабинет на сайте учреждения или через регистратуру. Отметим, что процедурный кабинет работает с понедельника по субботу с 8:00 до 12:00. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

- Если вы предполагаете или знаете, что контактировали с человеком, заболевшим корью, необходимо сразу обращаться в поликлинику по месту жительства, - уточняют в центре.

Что важно знать!

Корь – острое инфекционное заболевание, которое поражает эпителий верхних дыхательных путей и кожные покровы. Вирус передается воздушно-капельным путем, при этом он способен перемещаться на значительные расстояние. После контакта с заболевшим корью заражаются практически все не привитые ранее и не болевшие люди. Инкубационный период длится в среднем 9-17 дней.

Напомним, что симптомы кори – высокая температура, насморк, конъюнктивит. С 4-5 дня начинает появляться поэтапно сыпь. Сначала на голове и шее, а затем по всему телу.

Многие ошибочно думают, что корь – легкое заболевание. Однако, как рассказывают в Роспотребнадзоре, у некоторых пациентов она вызывает достаточно серьезные осложнения. Среди них – отиты, гаймориты, пневмония, воспаление мозговые оболочек. По словам специалистов, бывают и летальные исходы.

Вакцинация

Вакцинация против кори проводится в плановом порядке. Детям ставят прививки в один год, а затем в шесть лет. Взрослые проходят вакцинацию до 35 лет, а также до 55 лет, если попадают в «группу риска» (медики, учителя, работники соцслужб и т.д.). В 95% случаях формируется иммунитет.

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