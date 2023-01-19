Санатории Белокурихи в список лечебниц для льготников не входят Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские льготники могут бесплатно отдохнуть в санаториях края и других регионов. С 1 января 2023 года эту госуслугу предоставляет Социальный фонд России. В алтайском отделении Соцфонда пояснили, кто и как может получить путевку.

Кто имеет право на бесплатную путевку в санаторий?

- инвалиды;

- дети-инвалиды;

- инвалиды войны;

- участники Великой Отечественной войны;

- ветераны боевых действий;

- военнослужащие, служившие с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии;

- военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

- работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, на прифронтовых участках железных и автодорог и так далее;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, работников госпиталей и больниц блокадного Ленинграда;

- награжденные знаками «Житель осажденного Севастополя» и «Житель блокадного Ленинграда»,

- пострадавшие от радиационных воздействий на Чернобыльской АЭС.

Как льготнику получить бесплатную путевку в санаторий?

Для начала нужно обратиться в поликлинику за медсправкой, а потом подать заявление на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. Предоставление путевки возможно только при наличии медпоказаний. Важно помнить, что с некоторыми заболеваниями санаторно-курортное лечение противопоказано.

Пакет документов, необходимых для получения санаторно-курортного лечения, включает в себя:

- заявление;

- медицинскую справку по форме 070-у, которую оформляет лечащий врач в поликлинике по месту жительства;

- паспорт;

- при обращении родителей ребенка-инвалида при себе необходимо также иметь свидетельство о рождении ребенка или его паспорт и паспорт родителя. Важно знать, что детей-инвалидов принимают на лечение только после четырех лет.

Заявление можно направить в электронном виде на портале Госуслуг. При оформлении на портале часть полей заполняется автоматически на основании данных профиля. Либо же обратиться в офис Соцфонда по месту жительства – всего по краю действует 65 офисов.

- Предоставление путевки осуществляется заблаговременно, но не позднее, чем за 18 дней до даты заезда в санаторий, а для некоторых категорий (для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга) - за 21 день, - пояснила заместитель управляющего ОСФР по Алтайскому краю Татьяна Полева.

Кстати, проезд к месту лечения и обратно тоже бесплатный.

В какие санатории Алтайского края дают бесплатные путевки?

Контракты на оздоровление льготников в 2023 году традиционно заключены со следующими алтайскими санаториями

- «Станкостроитель» (Барнаул),

- «Алтайздравница» (Барнаул),

- «Медикал Эстейт» (Барнаул),

- «Алтай» (Новоалтайск),

- «Гренада» (Первомайский район, п. Казачий),

- «Сосновый бор» (Первомайский район, с. Зудилово),

Кроме того часть путевок для льготников с учетом профиля заболеваний приобретена в санатории Самарской и Московской областей.

Вопросы можно задать по телефонам: 8-800-600-0000, 29-16-00. Звонок бесплатный.

Цифра

В 2022 году в Алтайском крае 2 675 льготников воспользовались правом на бесплатное санаторно-курортное лечение.

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