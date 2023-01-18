Грозит пожизненное? 22-летнюю девушку с Алтая задержали с 5,5 кг тяжелых наркотиков

Госавтоинспекторы обнаружили восемь свертков. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Арестом закончилась поездка в Сочи для 22-летней жительницы Алтайского края. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, в машине, в которой ехала девушка, нашли крупную партию наркотиков.

Сотрудники ДПС на посту «Магри» остановили для проверки документов иномарку Hyundai, за рулем которой была 23-летняя жительница Ростовской области. На пассажирском сидении сидела наша землячка.

- В результате досмотра машины и личных вещей приезжих в двух дорожных сумках госавтоинспекторы обнаружили восемь свертков, обмотанных изолентой. Девушек доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - отметили в полиции.

Экспертиза показала, что в свертках находятся наркотики - мефедрон и производное N-метилэфедрона. Их общий вес составляет около 5,5 кг. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Девушки на период предварительного следствия заключены под стражу. Как уточнили в полиции, санкции статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Стоит отметить, что хоть максимальная санкция статьи и предусматривает пожизненное наказание, если причастность подозреваемых к преступлению будет доказана, то назначить данную меру им не смогут. Согласно статье 57 Уголовного кодекса РФ, пожизненное наказание не назначается женщинам, детям до 18 лет и мужчинам, достигшим 60-летнего возраста на момент вынесения приговора.

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